Temporada de lluvias

Después de muchas semanas de intenso calor, llegan por fin las esperadas lluvias veraniegas. Inconformes como somos, ahora la queja es de los encharcamientos e inundaciones que suceden en el área urbana. Estos son muchas veces producto de los malos hábitos de tirar basura en la calle, misma que es arrastrada a las coladeras obstruyendo los drenajes. Otra causa es la extensión de las vialidades o construcciones sobre los cauces naturales del agua. La creciente demanda de servicios corresponde con la explosión demográfica que las ciudades y pueblos han y seguirán experimentando.



Preocupa que no existan modos de captar esa agua pluvial y se vaya tanta por los drenajes. Si añadimos la mucha que se filtra al subsuelo de los campos de cultivo y pastoreo se entiende porque estamos sufriendo desabasto y se debe traer el vital líquido desde otros estados con los gastos y problemas que esto conlleva. Las personas mayores mencionan que hace unos 60 años en el rumbo de la colonia Alameda había manantiales y el agua brotaba a pocos metros de la superficie. Ahora toda esa zona esta urbanizada y las “fallas” son muy notables por la desmedida extracción y los pozos son más profundos.



Nos hemos malacostumbrado a obtener fácilmente el agua en la zona urbana, el desperdicio sigue constantemente y las plantas tratadoras de agua son insuficientes para una ciudad del tamaño de Celaya. Hay noticias que dentro de pocos años se terminará el abasto y se deberá traer agua de los estados vecinos con un alto costo y la reticencia de los gobiernos de entidades abastecedoras. Las predicciones de considerar al agua dentro los recursos naturales más valiosos, aún más que el petróleo, oro, plata y otros metales preciosos han dejado de ser argumentos de películas series y libros apocalípticos.



Basta revisar los recibos antiguos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPA) para percatarnos de los incrementos en los cobros que nos hace ese “ente descentralizado”, que dicho sea de paso, es la dependencia que tiene la más grande plantilla de trabajadores y cuenta con más presupuesto que las otras direcciones, por ende tiene la mayor flotilla vehicular del municipio. Es urgente por lo tanto, que JUMAPA se ponga a construir más plantas potabilizadoras e invente formas de captar el agua pluvial que tanto se desperdicia para cuando haya necesidad de más abastecimiento.



El crecimiento registrado en Celaya en los últimos años es real y va a continuar mientras sigan llegando industrias, hoteles, escuelas y otros servicios, no podemos esperar a que una crisis de falta de agua sobrevenga y se deban tomar decisiones más caras o precipitadas. Es indispensable anticiparse a una catástrofe de grandes proporciones. No es suficiente con administrar los problemas sino tener una visión de largo alcance que supere las planeaciones a 3 o 6 años, el futuro se presenta seco a pesar de estas benditas precipitaciones pluviales que son, como todos sabemos, estacionales.

