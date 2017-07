Reconocen calidad de IMEM

El distintivo “Guanajuato a la Calidad CRECE” fue entregado a la empresa fabricante de transformadores eléctricos IMEM, ubicada en la comunidad de Rancho Nuevo.

En el evento se destacó la trayectoria de la empresa IMEM la cual suma más de 50 años de experiencia en la fabricación de transformadores eléctricos, mismos que ahora contarán con una certificación de calidad que avalará su comercialización dentro y fuera de nuestro País.

En este sentido, Clemente Guzmán, Gerente General de IMEM destacó que el principal valor de la empresa que representa es la labor de sus trabajadores, sin la cual no se podría hablar de mayor calidad en sus productos ya que día a día se refrenda el compromiso por fabricar transformadores que cubran e incluso superen las expectativas de sus clientes.

Por su cuenta, Fernando Alatorre Martínez, representante de la Institución Guanajuato para la Calidad y la Competitividad y responsable del proceso de certificación de la empresa de transformadores, dijo que con este distintivo, IMEM abre la puerta para una certificación internacional, lo cual podrá colocar a sus productos en un mayor nivel dentro del mercado.

En tanto, el Presidente Municipal de Apaseo el Grande Gonzalo González Centeno, dijo: “Hoy IMEM transformadores, una empresa con más de cincuenta años en el ramo, refrenda su compromiso no solo con sus consumidores sino con una comunidad entera, son el resultado del mejor producto con el mejor servicio. Aquellas acciones que ejecutan para satisfacer a sus clientes, cumpliendo no solo con el producto sino con las expectativas del usuario, son parte del plus que esta empresa tiene para la mejora continua, y eso la distingue de otras”.

Dijo además que este proceso es un reflejo del interés por parte del sector industrial para elevar la calidad en sus procesos de producción, lo cual se traduce en mayor productividad e ingresos que benefician de manera directa a sus trabajadores y por consecuencia a sus familias.