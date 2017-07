¡Prepara GIFF un gran festejo!

La vigésima edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) marcará un precedente en la industria.

Sarah Hoch, directora ejecutiva de GIFF (por sus siglas en inglés), adelantó las novedades y cambios para la edición que se realizará del 21 al 30 de julio entre San Miguel de Allende y Guanajuato.

“Estamos celebrando en grande con más de 50 invitados, 400 películas y 144 en competencia, la mayoría son premieres mundiales, y 150 películas de Canadá, que cumple 150 años de su fundación”, adelantó.

Canadá será el país invitado para esta edición, y para celebrarlo, se realizará un foro bilateral en donde ambos países hablarán de sus experiencias y preocupaciones en torno al cine.

“Vamos a hablar mucho del Tratado de Libre Comercio (TLC), de lo que ha afectado al cine mexicano. Hace 20 años cuando se negoció (el TLC) la industria estaba mal o no existía, no se preocuparon por ella, no había espacio para el cine mexicano, en cambio, Canadá si protegió su cine, cobró tarifas e impuestos sobre la importación de cine norteamericano y con ese dinero generaron circuitos específicamente para el cine canadiense.

“Vamos a tener un foro bilateral para ver lo que Canadá hizo bien y lo que nosotros hicimos mal. No existe una consideración para el cine mexicano, y traemos una invitación a nuestros diputados de diferentes comisiones para hacer un llamado a la Secretaría de Economía para la revisión del cine”, puntualizó.

No habrá más Tunnel Fest

Para los amantes de la música electrónica, el Tunnel Fest será un gran ausente este año, pero a cambio, el rock invadirá algunas sedes del festival.

“No estamos más en el túnel para la clausura. Fuimos con el Presidente Municipal (Guanajuato capital) y cada año nos manda a un túnel más chiquito y me preocupa un poco por la seguridad y los tamaños, entonces propusimos esta posibilidad de un festival de 12 horas que arranca a las 12 y termina a las 12 (de la noche)”, dijo.

Entre los artistas invitados están Ruido Rosa, Little Jesus, Daniela Spalla y Nortec Collective.