¡Repetirá como 007!

Todo parece indicar que Daniel Craig repetirá en la saga de James Bond.



Según fuentes citadas por el medio británico The Mirror, la productora Barbara Broccoli tenía la determinación de convencer al actor para retomar el personaje por quinta ocasión, luego de que anunció que no lo interpretaría de nuevo.



Además, la productora también lucha por repetir la mancuerna con la cantante Adele, quien convirtió a “Skyfall”, la canción de la cinta 23 de Bond, en todo un éxito mundial.



El tema logró ser el primero de la saga en recibir el Brit Award, el Grammy y el Globo de Oro.



“Craig y Adele son el equipo ganador, la elección estelar, los hacedores del dinero. Ha tomado tiempo para Daniel, pero parece que hay un consenso de que él repetirá.



“En cuanto a Adele, es más impredecible, pero ama ser parte de Bond, así que las señales son positivas”, expresó una fuente citada por The Mirror.



Craig parecía haberse bajado del barco tras filmar “007: Spectre”, pues trascendió que no quería pasar todo un año en un rodaje otra vez, como le ha ocurrido antes.



Apenas se supo esto, varios nombres comenzaron a sonar para sustituir a Craig, entre ellos Idris Elba, Tom Hiddleston, Tom Hardy, y James Norton.



Algo que parece haber ayudado es que la esposa de Craig, la también actriz Rachel Weisz, está de acuerdo con las implicaciones de que su marido se pase un año en el rodaje.



La película 25 del Agente 007 se prevé filmar el 2018.

