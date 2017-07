Cambiaría política en Guanajuato

De cumplirse al 100% la paridad de género y lograr que los ciudadanos les den el voto de confianza a las mujeres, la política en Guanajuato cambiaría completamente, indicó la diputada local del PRI, Irma Leticia González Sánchez.



Aseguró que esto podrá ser posible si se dejan de lado los golpeteos al interior de los partidos y se pide que a las mujeres no se les den distritos “perdidos”, pues para los comicios habrá perfiles con propuesta y bien capacitados.



“Se tiene que respetar el mandato de ley, ya no es lo que los partidos quieran proponer, que se den los procesos con responsabilidad, que los cargos que se van a ocupar sean para personas con los perfiles que tengan ganas de servicio, conocimiento y que estén preparados, no únicamente por cumplir la cuota”, enfatizó Irma Leticia.



Puntualizó que las mujeres están capacitadas para aplicar recursos en acciones realmente necesarias y de beneficio a la sociedad, sumado a su preparación para lograr la unión y fortalecimiento de la familia.



“Tiene que haber más mujeres, son necesarias, en el PRI desde hace tiempo la cuota del 3% que destina el INE (Instituto Nacional Electoral) para capacitación a la mujer se aplica, cuando en otros partidos se utilizan para gastos personales, debemos buscar esos perfiles que puedan estar en los cargos”, enfatizó.

Capacitadas para mejores cargos



Al interior del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Jaral del Progreso, han surgido buenos perfiles capacitados para enfrentar cargos políticos en igualdad para hombres y mujeres, señaló la regidora Ma. Del Carmen Rivera Juárez.



Destacó que confían en que se respetará la paridad, pues el PRD fue el primer partido en establecer las cuotas de género, lo que motivó a que otros partidos se sumaran a la legislación de equidad.



“Siempre he pensado que las mujeres estamos preparadas igual que cualquier hombre o mejor, porque sabemos administrar el salario para comer y al mismo tiempo podemos cuidar los hijos, resolver toda clase de problemas”, indicó.



Rivera Juárez enfatizó que ahora si se toma en cuenta a las mujeres y se les hace justicia con mejores oportunidades de participación, ya que al menos en su partido siempre ha encontrado respeto y apoyo por parte de sus compañeros hombres.



“Estamos trabajando en la paridad y claro que se va a respetar cuando el PRD fue el que propuso esas reformas donde todos somos iguales, tanto está capacitada una mujer como un hombre, sabemos debatir en donde nos pongan”, finalizó.





Pide verlo con normalidad

La diputada local del PRI, Arcelia María González González, señaló que la paridad de género en procesos electorales y la participación de la mujer deben verse como un tema normal y no una imposición de ley.



Destacó que la capacitación que ha tenido la mujer política en la entidad la preparó para enfrentar cargos públicos y trabajar en favor de este sector de la población, por lo que espera que la ley se cumpla a cabalidad.



“Los partidos políticos tienen la obligación de capacitación, incluso hay una partida presupuestal que otorga el INE para capacitar a las mujeres, sería lamentable que un partido político no tuviera esa capacidad”, refirió.



La legisladora priísta indicó que no sólo debe hablarse de cumplir una cuota de género, sino contar con perfiles capacitados que conocen el quehacer público, con preparación y con ánimos positivos de servir a la sociedad guanajuatense.



Destacó que el PRI ha sido parteaguas en el apoyo a la mujer, otorgando candidaturas.

Deben convencer al electorado

Ahora que las condiciones están dadas para la paridad de género en 2018, las mujeres tendrán el reto de convencer al electorado de que son totalmente capaces de desempeñar los cargos a los que aspiran y vencer las preconcepciones que hay sobre que la mujer es menos capaz que el hombre.



Así lo consideró el diputado local priísta, Jorge de la Cruz Nieto.



“Está en las mujeres el demostrar su capacidad al electorado para que termine siendo una verdadera paridad de género; no me gustaría ver que de 23 candidatas a alcaldesa, por ejemplo, una o pocas sean las que en realidad logren llegar a los escaños y lugares de participación del Congreso o en las presidencias.



“Viene el reto para ellas de demostrar que el lugar se lo han ganado con profesionalismo y abran paso a que más mujeres lleguen, de modo que sea común ver a mujeres participando en la política”, explicó el Diputado.



Consideró que en el futuro, la paridad de género no deberá garantizarse mediante una ley, sino que deberá darse de forma natural, de modo que cada vez sean más mujeres que rompan los tabús y se animen a participar en la política.



Explicó que pese al avance en este tema, todavía se tiene la idea de que son pocas las mujeres a las que les gusta y les interesa participar en la política, pero ya no es así, pues cada día se nota más el involucramiento de la mujer, y desempeñan sus labores adecuadamente.



Por ello, señaló, es necesario que en el Estado y municipios consideren a las mujeres al frente de las secretarías y direcciones, pues ahí es donde todavía se nota una disparidad de género.



“Me parece un reto que parte de los titulares de los ejecutivos, al momento de nombrar secretarías o direcciones, todavía no vemos una participación equitativa, tanto de hombres, como de mujeres.



“Hace falta que haya más mujeres, la participación de la mujer dentro de la política no sólo es un derecho de ellas, sino que vemos que hace falta (...) Cada uno puede aportar algo distinto y en conjunto podemos darle mejor solución a los problemas de la vida pública en nuestro Estado”, indicó.

Una realidad

La paridad de género para el 2018 es una realidad, y los partidos políticos tendrán que asignar de forma equitativa los puestos de elección popular, señaló Lorena Alfaro García, diputada federal del PAN.



Al igual que otras mujeres en la política, la legisladora indicó que es necesario eliminar la simulación y no dar candidaturas en distritos y municipios donde no se tiene oportunidad.



“Se va a buscar un tema de rentabilidad para que haya equidad en los nombramientos para mujeres y hombres, y que puedan participar en igualdad de circunstancias, vamos a estar atentos a que el proceso sea de la mejor manera, no va a ser sencillo, va a ser complicado, es una nueva experiencia”, señaló.



Alfaro García enfatizó que al tener una ley que obligue a los partidos a cumplir, así como perfiles bien capacitados, la paridad podrá darse y lograr su cometido, dar a las mujeres la oportunidad de participar de manera igualitaria.



Asimismo, señaló que en las próximas elecciones las mujeres demostrarán que son competitivas y que la postulación se hará con las mejores.



“La relación con los hombres del partido siempre ha sido excelente, complementaria, siempre las visiones son distintas, las mujeres tenemos mayor sensibilidad en temas sociales y esto, sin duda, complementa la visión de los hombres, no hay competencia”, enfatizó.