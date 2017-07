El pandillerismo, la drogadicción y la delincuencia son los ‘monstruos’ contra los que los jóvenes y niños en Irapuato deben luchar, una pelea a la que Óscar Ariel González Mezzenasco, “El Apache”, se ha sumado, tarea de la cual está orgulloso.



El futbolista argentino, naturalizado mexicano, llegó hace 17 años al País, primero para jugar en el Club San Luis, el primero de 6 equipos, incluido el América, Veracruz, Querétaro, Pumas e Irapuato, donde desarrolló su carrera.



Ariel recuerda su infancia en los barrios de Argentina, un país caracterizado por su pasión para el fútbol, por lo que la identificación con los jóvenes y niños con los que convive en su día a día no es de extrañarse.



“Yo vengo de un barrio de Argentina, donde las carencias también fueron parte de mi vida, y es una lucha que tienes que llevar día a día, es una situación complicada por todas esas situaciones que vives, pero es algo que debes decidir, que te llevará al éxito, si tomas la decisión correcta”, compartió.



González Mezzenasco, fue invitado por el director de la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud (Comudaj), para sumarse al proyecto de Escuelas del Deporte, donde desde mayo del 2016, han sumado a mil 300 niños con 8 espacios en todo el municipio para que los niños elijan el camino del deporte.



El Apache reconoce que es un trabajo difícil y una gran responsabilidad el ser una imagen que impulsa e interesa a los niños para dejar la ‘salida fácil’, logrando con estos proyectos devolver algo que le ha dado Irapuato, la ciudad que eligió para vivir en México.



“Tenemos que ganarle la publicidad a los vicios, no podemos dejar que nos gane el monstruo que está dañando a la sociedad, como son los vicios, el pandillerismo, la drogadicción, no podemos dejarnos”, reconoció.



Además, Ariel González se ha sumado al reciente torneo que realiza el Municipio en las comunidades rurales, donde se ha logrado concretar la cifra de 600 jóvenes para que elijan el fútbol y no otros caminos. Dijo seguirá ayudando a los pequeños y jóvenes.

