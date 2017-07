Ansiedad, un camino a la depresión

La ansiedad es una predisposición del organismo para enfrentarse a las circunstancias de su ambiente y la adaptación social, es un elemento principal hacia la depresión y si no es atendida puede llevar a la muerte, afirman los especialistas, se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Rigoberto López Pimentel, psicoterapeuta, comentó que la ansiedad es patológica cuando se acompaña de reacciones físicas y emocionales que no corresponden con el procesos natural de adaptación de la persona.

Informó el especialista que cuando es un tipo de ansiedad enfermiza existen tratamientos médicos como son los ansiolíticos, son medicamentos que ayudan a regular la intensidad de la aparición de la ansiedad, así como el acompañamiento de terapia con un psicoterapeuta.

Asegura que un falso escape de la ansiedad trae efectos contraproducentes como son las adicciones al alcohol, el cigarro e incluso las drogas.

Cuando ya no es manejable la ansiedad se está hablando de una depresión, a la cual se le agrega la fobia, conductas obsesivo-compulsivo, angustia, estrés, preocupación, miedo, cuando la persona está en total abatimiento, perdió su voluntad, lloran sin saber porqué, no quieren trabajar, no tiene interés en su aspecto personal, sexual y aseo personal, está en total aplanamiento efectivo, entonces ya se está presentando un cuadro depresivo que llevado al extremo y de no ser atendidas puede ocasionar el suicidio, la persona necesita la ayuda de un psiquiatra.

“Lamentablemente en nuestra cultura se tiene la idea de que acudir al psiquiatra es de locos, pero el asistir con un profesional en psiquiatría es precisamente para evitar la locura”, afirma el especialista.

El apoyo de la familia es muy importante en este padecimiento porque la persona que presenta esta predisposición no puede salir adelante sola, se requiere trabajar en equipo como es el especialista, la familia y el paciente.

SÍNTOMAS PRINCIPALES

Sudoración, palpitaciones, dolor estomacal, dificultad para respirar, tensión muscular que conduce a parálisis facial o semicorporal, alteraciones a nivel somático y psicológico como dificultad de concentración, no tienen interés en las personas, en algún tema o dejan actividades sin concluir, no recuerdan eventos, no concilian el sueño o lo interrumpen. La persona está en constante movimiento, se molesta, cambia constantemente de empleo y de forma de pensar, es intolerante, no mantiene comunicación serena, es irritable y grita.

CAUSAS

El padecimiento ha aumentado entre la sociedad debido a los fenómenos sociales como la inseguridad que se vive, inestabilidad laboral, situaciones económicas, de pareja y familiar. Se presenta en cualquier etapa, pero a mayor responsabilidades que se tienen se adquieren más problemas, por lo que se presenta más en personas adultas.

Hay excepciones, como en niños que son obligados a llevar dinero a casa y tienen que trabajar o en adultos mayores que se la pasan pensando en cómo debió de haber sido su vida, qué pudieron haber hecho y si volvieran a ser jóvenes cómo sería su vida.

RECOMENDACIONES

Primero detectar el problema, reconocer si se está atravesando por una crisis de ansiedad y cómo afrontarla, es importante revisar el estilo de vida que se tiene, incorporar ejercicio al aire libre, comer sano, definir horarios de comida, hacer meditación como yoga, leer ya que la lectura transporta a otro mundo y jugar con la familia.