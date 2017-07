América va por Jonathan Dos Santos

El América despertó del letargo directivo en el que estaba desde hace meses y ya mueve todo para cerrar en las próximas horas su fichaje estelar de cara al Apertura 2017: Jonathan dos Santos. El volante, quien fue uno de los mejores jugadores de la pasada Copa Confederaciones, está muy cerca de abandonar al Villarreal para ser presentado, esta misma semana, en las instalaciones de Coapa. A Miguel Herrera le urge tenerlo a disposición y la maquinaria del club trabaja para que así sea.

Se trata del objetivo principal de Emilio Azcárraga, propietario de las Águilas, quien ordenó a la nueva administración de la institución hacer hasta lo imposible para tenerlo vestido de americanista a partir del próximo torneo.

La misión no es tan sencilla. Jonathan tiene vínculo con el Villarreal hasta el 30 de junio de 2019, así es que hay dos opciones en la negociación: la primera es traerlo en calidad de préstamo y evitar pagar la cláusula de rescisión de contrato, que ronda los 34 millones de dólares. Si se da de esta forma, el América pagaría el salario íntegro del futbolista, el cual asciende a 2.3 millones de billetes verdes al año. La segunda es que el club de Azcárraga ponga una cantidad atractiva en la mesa para hacerse de la totalidad del contrato y los derechos federativos del menor de los Dos Santos. No serían los 34 millones, pero se estima que la oferta sería de, mínimo, 12 millones.

El cierre de fichajes para los jugadores mexicanos que militan en clubes del extranjero es en septiembre, pero la orden es cerrar esta operación lo más pronto posible y tenerlo desde el arranque del torneo. Los azulcrema debutarán contra el Querétaro, el sábado 22 de julio.

Jonathan y su hermano Giovani tienen programado impartir una academia de entrenamiento de verano para niños y jóvenes en Los Ángeles, California, del 24 al 28 de julio, ya con el torneo mexicano en marcha. Esto podría darse ya con el menor como el fichaje bomba del América.

Esta transacción sólo es el primer paso para materializar otra orden del dueño del equipo: tener a toda la familia Dos Santos. Gio y hasta su padre, Zizinho, están en planes para pertenecer a las Águilas en cuanto sea posible.

Del futbolista del Galaxy de Los Ángeles esperarán a que finalice la actual temporada de la Major League Soccer y a partir de ese momento enrolarlo a las filas del equipo. Su contrato con el club estadounidense también termina en 2019, por lo que ya se trabaja en la forma de llevarlo. Podría ser parte del América en el Clausura 2018, si las negociaciones avanzan como hasta ahora.

Sería la segunda ocasión que ambos jueguen en el mismo club. Lo hicieron con el Villarreal en la temporada 2014-15. Con la Selección Nacional tampoco han coincidido en demasiadas ocasiones.

De su padre, el otrora estrella de las Águilas, solamente falta ponerse de acuerdo en la cúpula del equipo para saber dónde lo van a colocar, pero será parte de la estructura deportivo administrativa que se pretende formar cuanto antes.

No hay tiempo. El propietario del club pidió la Operación Dos Santos, y ya está en marcha. El primer paso está cerca de darse.