Ni les pagan ni los liquidan, los mantienen esperando

Trabajadores de Red Recolector, cuyo servicio de recolección de basura en León fue concluido hace nueve días, piden a la empresa su liquidación para poder conseguir un nuevo trabajo, pero hasta ayer su demanda no había sido escuchada.

Cerca de 300 empleados de la empresa de recolección llegaron a las instalaciones de ésta, en la colonia El Mirador Oriental, ayer desde las cinco de la mañana, para seguir con sus demandas y, aunque ya no pueden recoger la basura de León, se observó que los camiones aún circulan para asuntos internos y los trabajadores que siguen contratados, los lavan o limpian el lugar.

“Andan bien enojados ya (los trabajadores), escucho que andan diciendo que no les quieren pagar”, dijo Juan Andrés, guardia del lugar.

Días sin respuesta

Ayer, los trabajadores buscaron que autoridades de Red Recolector les dieran una solución, pero, señaló Juan Andrés, este tipo de juntas ya tienen varios días sin lograr éxito. Lo mismo ocurrió ayer: cerca de las 10 de la mañana la reunión acabó, cuando la empresa informó que las tortas ya estaban listas para desayunar. No hubo más respuesta a las demandas.

“Lo que los muchachos quieren es su liquidación, ellos quieren recibirla e ir a buscar otro trabajo”, agregó el guardia.

Según información dada por algunos empleados que salían de las instalaciones, el sueldo que tenían (mil 200 pesos a la semana, cubriendo horarios matutinos, vespertinos y nocturnos), no les ha sido respetado, so pretexto de que no hacen el mismo trabajo, pero tampoco los liquidan.

La renuncia no es opción...

“Si renunciamos, nos dan cualquier cosa, y que ya no tengan trabajo ellos, no es nuestro problema; ellos nos contrataron, así que no tenemos nada que ir a pedir a Aseo Público”, dijo Pablo, un trabajador.

Por otra parte, quienes optaron por renunciar hace tiempo, hasta ayer por la mañana continuaban en la búsqueda del personal de recursos humanos de la empresa para recoger su finiquito, pero les daban más bien una nueva fecha para pasar por su dinero.