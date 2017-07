Rechazan leoneses a los ‘no católicos’

León presenta los más altos índices de discriminación e intolerancia hacia las religiones no católicas, establece un estudio presentado por el Observatorio Académico del Desarrollo Social y Humano para el Estado de Guanajuato.



Sin embargo, la falta de posturas exageradamente polarizadas hace poco posible el conflicto religioso, aunque propicia también que el grupo más criticado sea el de los ateos.



“Guanajuato ya no es el monolito religioso, de una sola religión (la católica), pues ya se ha convertido en un mosaico de religiones “, dijo el investigador David Hernández Aguirre.



El coordinador de las investigaciones que se publican ahora en el libro “Retos de la Acción Pública para el Desarrollo Social y Humano” dijo que en el país hay 10 mil asociaciones religiosas que cada vez cobran más auge.



Señaló que a pesar del rechazo, para fortuna de los guanajuatenses hay paz social en cuestión de religiones y no se registran conflictos como en otras entidades como Oaxaca, por ejemplo, donde expulsaron a 20 mil personas que no profesaban la religión mayoritaria.



El estudio presentado por Marina González Villanueva, “Factores que predisponen al conflicto religioso en el estado de Guanajuato”, señala que la entidad ha sido históricamente el estado con mayor población que se autodefine como católica y con el de menor número de grupos no católicos.



Según la Encuesta para Prevenir la Discriminación del 2010, en León se presentan los porcentajes más altos de discriminación a las minorías religiosas en el país.



El 55% de los habitantes entrevistados en la entidad consideran que las autoridades no deben defender los derechos de los y las protestantes.



Esto aunado a una histórica baja de presencia de miembros de religiones diferentes a la católica.



Informaron que en la actualidad sólo uno de cada 18 personas no es católica, lo que hace suponer la existencia de un campo propicio para los conflictos interreligiosos.

Registra estado diversidad religiosa

El estudio arroja que Guanajuato tuvo una “explosión evangélica” de 2000 a 2010.



“Los evangélicos en Guanajuato presentaron un crecimiento, en la década pasada, de 142%, atribuido a la tasa de migrantes a Estados Unidos”, señala la investigación.



“Estos cambios, en la diversidad religiosa, pueden funcionar como generadores de valores de tolerancia a la diversidad e incluso movimientos inter denominacionales y manifestaciones ecuménicas”.



“Sin embargo, en el caso mexicano los fundamentalismos han estado asociados con conflictos locales, basados en la idea de exacerbar el valor de las creencias propias y desvalorizando la de los otros, lo que ha traído varias consecuencias como los recientes conflictos religiosos en varias entidades del territorio mexicano”, señala también el estudio.



En las conclusiones, el documento dice que “es de llamar la atención que no se encontraron respuestas exageradamente polarizadas. Esto quiere decir que la población del estado de Guanajuato se encuentra en una situación ideal para la prevención oportuna de posibles conflictos interreligiosos”.



Por otra parte, el estudio muestra también que las actitudes más desfavorables se presentan hacia el grupo de los ateos, resultado que puede ser entendido si consideramos que tres cuartas partes de los participantes se autodenominan religiosos.