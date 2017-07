Son falsos señalamientos del PRI: Campos Lango

El director de Desarrollo Social y Humano, Daniel Campos Lango, informó que hasta esta mañana no había recibido notificación de alguna denuncia en su contra.

Cabe recordar que en días pasados los priistas, Norma Patricia López Zúñiga y Denny Méndez denunciaron ante la PGR al funcionario por supuesto uso de recursos públicos y programas de la dependencia para beneficio propio.

"Es una presunción, yo no he recibido ninguna notificación, hasta que no sea así yo voy a dar por válida esta denuncia", manifestó.

Finalmente Campos Lango insistió en que son totalmente falsos los señalamientos.