***DIPUTADOS CON ÁLVAR



La bancada de diputados federales del PAN por Guanajuato, encabezada por el de Cortazar, Ariel Corona, tendrá una encerrona hoy con el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca.



*PAPEL ACTIVO



Los diputados le pidieron un encuentro al Secretario para intercambiar información sobre los problemas de inseguridad y violencia y tomar un papel más activo en la preocupación social número 1.



*¿EN QUÉ AYUDAMOS?



Ariel comenta que también buscarán un acercamiento con el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, y el presidente del Poder Judicial, Miguel Valadez, con un solo propósito: ¿en qué más pueden ayudar?

*** LEGISLATIVO Y SEGURIDAD



Del encuentro de hoy entre los legisladores azules y el Secretario de Seguridad Pública, el nuevo coordinador, Ariel Corona, adelantó que “la idea es platicar con él, hacer una revisión de qué está fallando en el estado, cuáles son los aciertos, qué cosas se están haciendo bien y hay que mejorar, qué cosas hay que cambiar, y principalmente qué apoyos podamos dar nosotros como fracción panista”.



* CHAMBEAR NO CULPAR



El joven legislador dice que el ánimo no es repartir culpas entre los diferentes niveles de autoridad, pues está claro que todos son responsables, sino abonar a la coordinación para trabajar todos juntos. Y es que ante el recrudecimiento de la inseguridad y la violencia evadir el bulto se ha vuelto un ‘deporte’.



* TODOS CONVOCADOS



A la cita privada con Álvar están convocados 11 de los 12 (falta que asuma la suplente de Mayra, Olimpia Zapata, por cierto joven identificada con el grupo del ‘delfín’ Diego Sinhué Rodríguez). Se espera a los cuatro leoneses: Ricardo Sheffield, Miguel Salim, Alejandra Gutiérrez, Alejandra Reynoso.



* LA SILLA DE MAYRA



La carta que tenía el PAN Guanajuato en la Comisión de Seguridad era la de Mayra Enríquez (q.e.p.d.), que ya veremos si toma la suplente, Olimpia Zapata, o la bancada hace un enroque de comisiones para incluir una figura de experiencia. Lo mismo pasa en la de Justicia donde la leonesa era la representante.



* REFORMA AL 19



La bancada de Guanajuato ya presentó desde marzo la iniciativa de reforma al 19 constitucional para que los que detengan con armas de uso exclusivo del Ejército pasen su proceso en la cárcel y no en libertad, y el 27 de abril subió la leonesa Ale Gutiérrez a Tribuna para defender la propuesta. Pero no les han hecho caso, no han convocado a periodo extraordinario y regresan hasta septiembre a sesiones.



* OJO A SISTEMA PENAL



Ariel tiene la misión de presionar todos los días porque se dictamine esta iniciativa, pero además de que se discuta de manera integral todo el nuevo Sistema de Justicia Penal y reformar lo que haga falta, pero eso sí que ocupa de mucho trabajo y estudio de nuestros legisladores, ya veremos si no es mucho pedir.

*** ROMERO EN INGLÉS



El senador guanajuatense y aspirante a la candidatura presidencial del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, lanzó ahora un mensaje en inglés en sus redes sociales dirigido al presidente Donald Trump con motivo de su insistencia en la construcción del muro fronterizo y en que lo paguen los mexicanos.



* NO AL MURO



Le recuerda que hace unos días estuvo en Washington con congresistas republicanos y democráticas y le confirmaron que no asignaron presupuesto para ese muro, también se reunió con líderes empresariales, académicos y comunitarios a quienes les avergüenza la propuesta. Y remata con que hoy México tiene un Presidente débil pero pronto tendrá otro que sí se levantará a defender la Nación.

*** HOTELEROS VS. PVEM



Al presidente de la Asociación de Hoteles de León, Lalo Bujaidar, no le gustó nadita la campaña de espectaculares que lanzó el Partido Verde Ecologista de Guanajuato en el corredor industrial, en la que utilizan frases del compositor de casa José Alfredo Jiménez para referirse a los problemas de la entidad. Uno de los mensajes: “Caminos de Guanajuato, que pasas por tantos pueblos inseguros y descuidados”.



* MOLESTA CAMPAÑA



El empresario escribió en sus redes sociales la siguiente crítica: “Qué pena que por intereses políticos, los que deberían promover a nuestro estado, lo denigren y utilicen una canción de un guanajuatense que con su música se convirtió en embajador de Guanajuato y México en el mundo, no se vale”.

*** INDEPENDIENTES CAJETEROS



En Celaya cuentan que quieren empujar el movimiento para registrar candidaturas independientes. Grupos de asociaciones, exfuncionarios y ciudadanos que por separado han tratado de impulsar dicha figura ahora buscan unir fuerzas para enfrentar al sistema de partidos y las trabas del juego electoral.



* LOS NOMBRES



Entre los nombres que anda inquietos con el tema uno de ellos es el del exdirector de la Policía Municipal, Jorge Acuña; el exalcalde, Javier Mendoza Márquez. Otro que se ha caracterizado por criticar las decisiones fallidas en el tema de seguridad del Gobierno Municipal que se unió, se trata del capitán retirado del Ejército Mexicano, Armando Montiel; el activista Octavio Arvizu, entre otros.



* EL CONGRESO



Por lo pronto ya están organizando el Congreso Estatal de Independientes, el 9 de noviembre. Ahí estarán invitados el exsenador perredista, Armando Ríos Piter, quien como independiente busca la Presidencia de la República, y el diputado local de Jalisco, Pedro Kumamoto, quien aún no confirma. Además de por supuesto el primero alcalde independiente del estado, Beto Méndez, de Comonfort.

*** UNIDAD SIN ÉDGAR



En Guanajuato Capital el sábado hubo nutrida encerrona de liderazgos del tricolor, convocados por el dirigente local, Gabino Carbajo. Lo que llamó la atención es la ausencia del alcalde, Édgar Castro, quien gobierna hoy el municipio más grande para el PRI pero no trae todas las canicas para reelegirse.