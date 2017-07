Atacan restaurante en Querétaro; buscan sospechosos

El fiscal General del Estado de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, dijo que tres sujetos fueron quienes irrumpieron en el restaurante "La Porfiria", en el municipio de El Marqués, en Querétaro y asesinaron a cuatro personas de origen michoacano, dos empresarios y dos escoltas.



De acuerdo con las primeras indagatorias, los presuntos agresores se dirigieron directamente contra el dueño del establecimiento y sus allegados, declaró el fiscal durante una conferencia de prensa.



Además, reveló que una vez consumada la agresión, los homicidas escaparon a bordo de tres vehículos, dos de ellos sin placas y uno más con láminas foráneas, sin precisar de dónde serían estas.



Echeverría Cornejo desmintió que entre los heridos se encontrara un menor e informó que además de los muertos hubo tres personas más que resultaron lesionadas, entre ellas una mujer originaria de Sinaloa y dos hombres, ambos de Michoacán, los cuales están fuera de peligro.



Alejandro Echeverría no quiso dar más detalles para no entorpecer las investigaciones de este caso.



"Respecto de los antecedentes del empresario y las actividades que pudieran haber tenido tanto en esta entidad como en otros estados, principalmente en su lugar de origen, de las cuales ya hay un avance importante (...) no es posible dar a conocer mayores datos".



De acuerdo con los informes policiales, entre las víctimas se ubica a Miguel Madrigal Fuentes, conocido en Tierra Caliente como "El Macetón", originario de la ciudad de Uruapan y presuntamente se relacionaba con grupos del crimen organizado que operan en Michoacán.

