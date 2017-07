¿Estaría por nacer un volcán en Michoacán?

La Coordinación Estatal de Protección Civil (PC) en Michoacán, informó respecto a la reciente actividad geotérmica registrada en la comunidad de Pueblo Viejo en el municipio de Venustiano Carranza, no se tiene certeza de que se trate de actividad volcánica.



Desde la tarde de este domingo las autoridades de PC fueron alertadas por la actividad geotérmica en una cancha de futbol perteneciente a la comunidad de Pueblo Viejo, a 8 kilómetros de la cabecera municipal, en el lugar en una zona de 25 metros se registran grietas con material incandescente.



Ante la alarma que ocasionó el fenómeno natural entre la población de esta zona colindante con el estado de Jalisco, autoridades de los cuerpos de auxilio se trasladaron al lugar.



Al respecto, las unidades de PC acordonaron la zona, misma que fue resguardada hasta las primeras horas de este lunes por elementos del Ejército Mexicano, a fin de evitar cualquier posible afectación hacia la población.



Los cuerpos de auxilio constataron que se trata de una falla en la que se han registrado temperaturas en el subsuelo de 250 grados centígrados, mismos que han monitoreado en fragmentos de brazas emanadas del subsuelo.



Por la noche y hasta esta mañana, personal de Protección Civil de Zamora se encuentra en la zona, además de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes evalúan el acontecimiento a fin de conocer las causas precisas del fenómeno.



Al respecto el coordinador estatal de PC, Pedro Carlos Mandujano, señaló que de momento no se ha descartado ningún fenómeno, no obstante sostuvo que de acuerdo a los primeros reportes no se consideraría actividad volcánica en la zona.



"No podemos decir que se trate del nacimiento de un volcán, porque de momento no ha existido ninguna actividad telúrica en el lugar, esto nos señala que eso estaría prácticamente descartado; sin embargo, vamos a esperar los resultados de las investigaciones", dijo.



En ese sentido, aclaró que no se trata de magma el que emerge en la zona, sino de brazas que presumiblemente ante el incremento de la actividad geotérmica se estén quemando.



Por último PC señaló que dicha actividad no representan un peligro para la población y que será en las próximas horas cuando se tenga el resultado de las indagatorias sobre el suceso.

