“Maduro no es Chávez”: Venezolanos

La activista política venezolana Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, quien el sábado fue trasladado a prisión domiciliaria tras más de tres años encarcelado, señala que al cambio en Venezuela nadie lo detiene y que la mayoría de los venezolanos rechazan el gobierno del presidente Nicolás Maduro y su propuesta de convocar a una nueva Asamblea Constituyente.



En entrevista con EL UNIVERSAL afirma que el "chavismo" (los seguidores del fallecido presidente Hugo Chávez) es necesario para la democracia y destaca que muchos de ellos están ya en contra del actual gobierno.



"Yo diría que es Nicolás Maduro quien está acorralado porque muchos chavistas no están de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela. Muchos chavistas se nos acercan y nos dicen que esto no hubiese pasando con el difunto Chávez, por ejemplo, y lo hemos dicho: Maduro no es Chávez".



Sobre la Asamblea Constituyente, Tintori asegura que es un proyecto que Maduro quiere imponer a la fuerza y que los venezolanos no necesitan porque lo que quieren ahora es comida y paz.

