Venezolanos encuentran esperanza en Iglesia colombiana

El padre colombiano Hugo Suárez entona una oración para pedir "por la paz de nuestros hermanos venezolanos".

Sus feligreses y los invitados del país vecino acompañan la plegaria como un acto de fe ante una realidad que se empeña en todo lo contrario.



Estamos en la Parroquia de San Pedro Apóstol, a 300 metros de una de las fronteras más fotografiadas de América Latina, donde incluso algunas venezolanas venden su cabello al mejor postor.



Cúcuta es hoy, a 101 días de las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, el paradigma de una tragedia, el espejo donde se miran miles y miles de criollos que llegan a sus calles desesperados y hambrientos.



La situación es tan extrema que a los creyentes sólo les queda arremangarse dispuestos a contener la ola de la desesperanza que amenaza con inundar el Norte de Santander.



"Estamos en zozobra y caminamos al caos", explica el padre Suárez a REFORMA, ponderando sus palabras.



No ha pasado ni un mes desde que su parroquia y la diócesis pusieran en marcha una nueva Casa de Paso para regalar un almuerzo diario a quienes atraviesan la frontera hambrientos y llegan hasta aquí pidiendo comida.



El comedor, que era mensual, ha pasado a llenarse todos los días, dependiendo de donaciones y de solidaridad.



El día que más consiguieron ayuda ofrecieron mil 700 platos de comida, con una media en estas semanas de 500. Gente de paso, que come y se va y que no vuelve.



La Iglesia católica y voluntarios colombianos y venezolanos se han convertido en el batallón de los primeros auxilios.



Los ecos de su labor, titánica, han llegado hasta Roma. A través del Obispo del Norte de Santander, el Papa Francisco los ha felicitado y los ha bendecido, según asegura el padre.



"Estoy admirada, las bodegas están aquí llenas de alimentos, es una bendición", exclama atónita una mujer que pareciera haber llegado de otro mundo hasta la Casa de Paso.



Pero no, es venezolana, el país bendecido con las mayores reservas de petróleo del planeta, las más grandes de oro del continente y las terceras de gas y coltán.



"Sólo un ciego puede minimizar lo que aquí ocurre", alerta el padre italiano Francesco Bortignon, misionero scalabriniano y un alma bendita que no para de fumar y maldecir entre dientes.



Su fuerza lidera a un grupo de sacerdotes y voluntarios al frente de la Casa de la Migración, de varias escuelas y del comedor de urgencia para niños inaugurado hace unos días en uno de los barrios marginales junto al aeropuerto.



En las Comunas 6 y 7, los venezolanos están levantando favelas peores a las que dejaron en su país.



"(Una) situación límite, pero si las cosas cambiaran en su país, te aseguro que el 80 por ciento volvería corriendo", sentencia Bortignon.



Angélica Arias, de 28 años, ha llegado desde Barinas, la cuna de la revolución, junto con su esposo y sus dos hijos.



"Estamos aquí (en la parroquia de La Dolorosa) por necesidad, en Barinas no tenía nada para que comieran mis hijos. La última vez que llegaron las bolsas del CLAP (adaptación de la libreta de racionamiento cubana a la Venezuela de hoy) esperé 19 horas en la cola y como no había suficientes comenzaron a echar plomo.



"Y luego llegó lo de mi niño, que enfermó con un parásito en el estómago y no vendían medicinas para curarle", relató.



Su historia es similar a la de María, una madre veinteañera que lidera a un grupo de cuatro adultas y seis niñas llegadas desde San Cristóbal, capital del estado fronterizo con Cúcuta.



María estira la mano y muestra tres billetes de mil pesos colombianos y varias monedas, dinero recogido de la mendicidad que ni siquiera alcanza para el dólar y medio.



Eso sí, todas han comido más que en la última semana en Venezuela, días en los que soportaron una dieta a base de pan y agua. Su plan es llenar sus estómagos, comprar los alimentos más baratos y volver a su casa, pero lo más probable es que tengan que volver a Cúcuta ante la falta de insumos en su localidad.