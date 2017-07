El derecho a la diversidad

El arcoiris de la multitud se manifiesta en la Plaza principal de León, justo frente a Palacio Municipal. Apretados, llenan el lugar en alegre unidad con una marcha que ya tiene 10 años. Frente a nuestros ojos cambia la percepción de la sociedad sobre los grupos de orientación sexual distinta a la mayoría heterosexual.



Hace 39 años, cuando este periódico nacía, era casi impensable la aceptación de formas distintas de sexualidad. Las iglesias, la costumbre y los prejuicios gobernaban el juicio sobre gays y lesbianas. Los calificativos iban desde los más ligeros hasta los denigrantes.



Como una marea que sube, miles fueron tumbando puertas y cerraduras. Salieron a la calle con un orgullo que ya no temía el escarnio público ni el juicio sumario de las buenas conciencias. Era una réplica de un movimiento en la cultura occidental, de los países más avanzados socialmente.



La normalización y el respeto a su derecho llega a un punto de no retorno cuando la Suprema Corte de Justicia avala los matrimonios entre personas del mismo sexo. Muchas familias conservadoras de repente encuentran entre sus miembros formas de relación que hubieran sido impensables apenas hace una generación.



Cuando vemos esa manifestación entusiasta en libertad podemos entender el sufrimiento y vejaciones de personas con orientación sexual distinta. Aún lo podemos ver en culturas más retrasadas y dominadas por creencias arcaicas como el Islam, cuya ley condena al encarcelamiento a quienes se declaran abiertamente gays o lesbianas.



A Oscar Wilde, el novelista irlandés, lo metieron a la cárcel por sodomía e indecencia. Fue uno de los primeros héroes que inspiraron la ruptura con la tradición conservadora. Alan Turing, el matemático inglés que descifrara los códigos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, también fue enjuiciado por ser homosexual y sometido a un tratamiento infame. La infelicidad de la opresión legal y social lo llevaron al suicidio. Hoy Wilde y Turing disfrutarían de días de sol y libertad en compañía de millones con su misma condición humana.



Pero no todo acaba aquí. La evolución de las libertades humanas tiene que llegar a las iglesias y de hecho ya sucede en algunos cultos más liberales como el Anglicano. El viernes pasado comenzó un sínodo de la Iglesia de Inglaterra donde hay un coro enorme de voces que piden con urgencia una nueva política sexual. En la mesa está el reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo. En el sínodo de York el Arzobispo de Canterbury, Justin Welby, dijo que trabajarían durante tres años para crear un documento guía al respecto.



Para la Iglesia Católica el asunto es más complicado por sus principios teológicos, aún cuando hoy se encuentra envuelta en miles de escándalos de pederastia y homosexualidad entre sus miembros. El mundo secular camina hacia la inclusión, el respeto y la libertad entre todas las orientaciones de género. Las costumbres cambian rápido y hoy, felizmente, quienes vivían oprimidos por el insulto y el escarnio, celebran en plazas públicas el derecho a ser distintos, algo que no se adquiere por maldad, perversidad o promiscuidad, sino por la propia definición del ser en el nacimiento. Llega el momento en que la pertenencia a este grupo llamado LGBTTTIQ (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, queer) no sea considerado un asunto de inmoralidad o peor, de “ilegalidad”.

(Continuará)