Olvidar sí tiene sus beneficios

Acaban de empezar las vacaciones de verano, esos largos meses en que los padres y los maestros se preocupan por todas las cosas que los niños olvidarán antes de volver a la escuela. Las fracciones que no podrán multiplicar o las capitales estatales que no identificarán. Esto se conoce como “pérdida de aprendizaje”.

Se supone que el olvido es la antítesis del aprendizaje y, ya sea que se trate de un niño o un adulto, a la mayoría de nosotros nos avergüenza no poder recordar un nombre o un hecho. No obstante, resulta que olvidar nos puede ayudar a adquirir más experiencia, y si aprendemos nuevamente algo que no podíamos recordar, lo entendemos mejor.

La idea de que el olvido es una virtud educativa data de hace un siglo, o tal vez más. En una serie de estudios, el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus descubrió que cuando reaprendemos información, es más probable que la recordemos en el futuro.

La investigación explica por qué olvidar logra estimular la memoria. Lo que sucede, es que nuestro cerebro vuelve algunos recuerdos más o menos accesibles. Algunos datos, como el nombre de un amigo cercano, nos vienen a la mente con facilidad. Otros detalles, como el color de tu habitación de la infancia, están almacenados en las profundidades del cerebro y son mucho más difíciles, si no es que imposibles, de recuperar.

En este sentido, un recuerdo olvidado es muy parecido a un archivo antiguo en la computadora. Si bien el documento todavía existe, no está tan a la mano y, hoy en día, muchos investigadores de la memoria ni siquiera usan el término “olvidar”. El término implica que la remembranza es imposible. En vez de esto, olvidar es más bien un “fallo de recuperación”.

Adiós a la información inútil

Más allá del ocasional resbalón de la memoria, la estrategia cerebral de olvidar nos sirve bastante y nuestros fallos de recuperación nos ayudan a eliminar información que, en realidad, no necesitamos.

“No queremos recordarlo todo”, dijo Robert A. Bjork, un investigador de la Universidad de California, en Los Ángeles. “Uno quiere recordar dónde estacionó el auto hoy, no ayer ni hace una semana”.

En este modelo de olvido, cuando extraemos un detalle del almacenamiento a largo plazo del cerebro, se vuelve más fácil de recordar en el futuro. “Para recordar algo importante, hay que seguir experimentándolo”, dijo Bjork.

Así que si quieres recordar dónde dejaste el auto estacionado hoy, practica recordar esa ubicación específica. Si quieres enumerar con facilidad los nombres de las capitales estatales, asegúrate de recordar con regularidad esa información.

Los beneficios de olvidar van más allá de los hechos o incluso de las células cerebrales, y cuando reaprendemos algo que hemos olvidado, a menudo adquirimos formas más profundas de entendimiento.