‘De Gobernador a Candidato 2018’

El fin de semana escribí: si fuera gobernador y quisiera ser candidato para el 2018, lo primero que haría sería gobernar de forma excelente y transparente.



S- Mi Rufo: la famosa alternancia trajo un cambio de hábitos en la política, incorporó a los gobernadores de todos los partidos como posibles candidatos a Presidente.



R- Guauuu, es verdad mi Santias, antes el dedo todopoderoso del Presidente, que siempre era del PRI, elegía al sucesor y este, por razones obvias tendía a ser un miembro del gabinete, un Secretario de Estado, un cercano al Presidente, un cuatacho que le cuidara la espalda y en algunos casos, un títere con el que pudiera seguir gobernando el Presidente en funciones, como el poder tras el trono.



S- Así es perro, pero eso se acabó, a menos que el PAN y el PRD sigan adelante con su bodrio de Frente Amplio Democrático (En beneficio de Ricardo Anaya y de la Barrales) y corrompan por si la democracia interna de sus partidos y los valores en que se fundan; lo que daría un respiro al PRI y la oportunidad de repetir en el 2018.



R- Grrr, lo bueno es que el dedazo fuera del PRI no existe, mi Santias, recuerda como le dieron cuartelazo a Fox con Felipe Calderón y a Felipe con la candidatura de Chepina.



S- Eso fue bueno, mi Rufo, no para Fox que quiso imponer al tranza de Creel, ni para Felipe que quiso imponer a Ernesto Cordero, como hoy quiere imponer a Margarita. Una ventaja de la alternancia es la democratización de la candidatura presidencial en los partidos. Por eso, al ser autónomos los gobernadores de oposición, se abre la puerta para que un buen gobernador pueda, ya caladito, ser Presidente... Con dos condiciones, mi Rufo: una es querer, y la otra es poder (tener capacidad). El que aspire debe tener los tamaños para enfrentar a Trump con diplomacia, carácter, compromiso y amor para defender a México, capacidad (inteligencia), un nacionalismo comprobado, compromiso con la república, honestidad en todo y generosidad al gobernar.



R- Guarraguauuu, visto así tendríamos que ver quienes han sido buenos gobernadores, los que en México se pueden contar con los dedos de una mano y sobran.



S- Eso se puede analizar viendo: ¿Cómo han gobernado?; me explico: no se trata de medir con indicadores manipulados o autoelogios, se trata de ver si se creó el entorno para vivir feliz, en paz y con oportunidades para progresar. Hay gobernadores que trabajaron para el capital nacional y extranjero, como en Jalisco, otros, como el de Nayarit, que trabajaron para el narco, otros como el del EdoMex, que trabajaron para quedar bien con EPN mientras los ciudadanos se baten en la mierda, otros como los de Veracruz, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco etc. que trabajaron para robar, y pocos, muy pocos, que trabajaron para que en su estado el pueblo tuviera oportunidades, para combatir realmente la pobreza (y no solo presumir programas asistencialistas), para que la gente pueda vivir con seguridad y en paz para que el estado produzca lo necesario para ser autosuficientes y avanzar. Gobernadores que trabajaron por una educación en donde cada ciudadano pueda aspirar a una vida digna con el fruto de su esfuerzo y no a ser empleado del capital; y para que el campo genere oportunidades para una buena vida sirviendo a México al producir alimentos. El objetivo del campo no es generar ricos, es alimentar al pueblo mientras agricultores y campesinos viven dignamente con el fruto de su trabajo. El objetivo no es exportar, el objetivo del campo es alimentar al pueblo de México y solo exportar los excedentes; pocos lo entienden.



R- Auuu, mi Santias, se que solo soy un perro y no es mi papel aconsejar a los gobernadores que aspiren a ser candidatos para gobernar a México a partir del 2018, pero me es difícil dejar de ladrar algunas cosas, por ejemplo: Les recomiendo leer el libro de Macrón titulado “Revolución” lo pueden comprar electrónicamente en: https://www.casadellibro.com/ Con palitos y bolitas describe, el hoy Presidente de Francia, su visión, misma que sería semilla para replicar en México algunas de sus aspiraciones e ideas, para construir un nuevo mundo globalizado que privilegie a las personas sobre las ganancias y las cosas y al medio ambiente sobre los intereses de las corporaciones. También insistiría en voltear a ver el campo con el énfasis que vemos la inversión extranjera, nada de lo que hacemos tiene sentido si no garantizamos la autosuficiencia alimentaria y finalmente, dejarse de rollos y pendejadas y construir el marco legal adecuado que privilegie el derecho ciudadano a vivir en paz sobre los derechos “humanos” de los delincuentes, con énfasis en un proyecto de inteligencia que combata de frente los grandes negocios, que no deberían serlo, del narco y la trata de personas. Para ello tengo dos propuestas: 1.- Agroindustrias Estatales, para el desarrollo nacionalista e inteligente del campo, y 2.- Zona de Seguridad, para combatir de forma inteligente la pandemia del narco, el contrabando de armas gringas y la trata de personas;… lo digo por si hay algún gobernador o alguien en Los Pinos que quiera escuchar.



S- Mi Rufo, visto así, ser buen gobernador sería la mejor campaña para alcanzar el honor de servir a México como Presidente.



R- Auuu… Así de sencillo.



Un saludo, una reflexión.

