Celebrará 'La Rosa de Guadalupe'... ¡mil capítulos!

Tras 10 años de transmisión, el programa La Rosa de Guadalupe llegó al capítulo número mil y celebrará con un episodio de dos horas.

"Nos sentimos muy satisfechos y esta celebración es para agradecerle a la audiencia y a nuestros colaboradores", dijo Miguel Ángel Herros, productor del programa.

El programa presentará la historia titulada "La Bastarda", con la actuación de Alejandra Barros y Alexis Ayala, que será transmitida el sábado 22 de julio a las 21:00 horas por Las Estrellas y Unicable.

"Para el mil decidimos dar un programa de telenovela premium. Un capítulo como de novela del siglo pasado como el de La Usurpadora", adelantó Carlos Mercado, escritor y creador de La Rosa.

Cuando salió el piloto del programa en 2008, Mercado nunca pensó que el proyecto duraría más de una década. Ahora, incluso prepara el contenido para 2018.

"No me imaginaba un éxito así de grande, yo me daba de santos si duraba cinco años", contó.

"Ha sido un camino de entender las necesidades de la audiencia y lo hemos ido transformando a lo que el público necesita", comentó.

De acuerdo con el productor, el promedio de audiencia en México es de 4 millones de televidentes.

En lo que resta de 2017 se producirán alrededor de 170 capítulos originales y 200 para el próximo año.