Jay Z se abre y habla sobre relación con Beyoncé

Jay Z reveló otro mini documental para su nuevo álbum 4:44, y, en dicho clip, se confiesa más abiertamente sobre los rumores de infidelidad que su esposa, Beyoncé, ya había referido en Lemonade

La grabación llamada "Footnotes for 4:44", que dura 11 minutos, presenta profundas conversaciones sobre relaciones en entrevistas con celebridades como Chris Rock, Will Smith, Kendrick Lamar, Chris Paul, Jesse Williams, Aziz Ansari, Mahershala Ali y Meek Mill.&

"Esta mi vida real. Sólo corrí en este lugar y construimos esta gran y bella mansión de una relación que no estaba construida en el 100 por ciento de verdad y empezó quebrándose. Las cosas empezaron a pasar y el público las podía ver", dice el rapero sobre su matrimonio

"Fue entonces cuando tuvimos que llegar a un punto de acuerdo: 'Ok, derribemos todo y empecemos desde el inicio'. Es lo más difícil que he hecho", agrega.

Jay Z también relata una anécdota del inicio de su relación con la cantante, en la que, durante unas vacaciones, Beyoncé le dijo que debía irse.

"Estaba en un barco, y estaba pasándomela como nunca. Tenía el sentimiento de que era todo genial, pero luego ella dijo que se tenía que ir. Me dejó roto. ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Ni siquiera me siento así. ¿De verdad he dicho... no te vayas? Todo esto es nuevo para mí", reveló.

En otra parte del clip, el padre de los tres hijos de Beyoncé explica por qué le mostró su nueva producción a su esposa antes que a nadie más.

"Acabamos de llegar a un punto en el que, para que esto funcione, no puede ser falso. Ni una onza. No estoy diciendo que esto no fuera incómodo, obvio lo fue", afirmó.

Jay Z antes reveló un video titulado "Footnotes for 'The Story of O.J.'" el cual se enfocaba en la experiencia de ser afroamericano en Estados Unidos.