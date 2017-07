Julián Gil, ni pensión ni visitas para su hijo

Julián Gil será multado tras negarse a dar el 20 por ciento de sus percepciones para la manutención de Matías, el hijo que tiene con Marjorie de Sousa.



De acuerdo al programa "Hoy", el actor recibirá en breve la notificación de esta segunda multa, luego de que, según abogados de Marjorie, el actor se negara a proporcionarle dinero a Matías desde que legalmente se le ordenó que lo hiciera de manera provisional.



"Desde marzo no ha aportado absolutamente nada, desde que nació ha aportado sólo 16 mil pesos, seis paquetes de pañales, dos botes de leche, dos botes de agua, es todo lo que le ha dado al niño; a partir de abril se ha negado rotundamente", expresó la abogada de la venezolana.



La abogada dijo que además de que no ha querido dar dinero a Matías, tampoco lo ha querido ver.



"Tampoco ha querido ver al niño, pidió que se le cancelaran las visitas hasta el 14 de agosto, creo que está en la playa, está de vacaciones y no ha querido ver al niño tampoco", expresó.



La audiencia que se llevaría a cabo este lunes, fue diferida luego de que no llegaran unos oficios al juzgado.

