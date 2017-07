¡Quién superó a Gangnam Style!

El clip de "See You Again", canción de Wiz Khalifa y Charlie Puth, se convirtió en el video más visto de YouTube, con lo que superó a "Gangnam Style", de Psy.



El clip del tema de Rápidos y Furiosos 7 recientemente alcanzó los 2 mil 896 millones de reproducciones. "Gangnam Style", que encabezó la lista por cinco años, quedó atrás con 2 mil 895 millones.





De acuerdo con BBC News, "See You Again" ha sido visto por un total de 21 mil 759 años, si se acumulan los minutos de la grabación.



"Me uní a YouTube en 2007 esperando hacer un video que llegara a Ias 10 mil reproducciones. Acabo de escuchar sobre "See You Again"... wow", escribió Charlie Puth en Twitter.





"See You Again", que fue compuesto como tributo al fallecido actor Paul Walker, fue el tema más exitoso de 2015 y estuvo nominado a Canción del Año en los premios Grammy.