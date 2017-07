Urgen a sumarse contra inseguridad

Un total de 500 tomas clandestinas se han registrado en Irapuato desde enero a la fecha de 2017, aunque esto no lo define como el municipio donde más gasolina es extraída de manera ilegal.



Así lo señaló el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien señaló que sin la participación de Petróleos Mexicanos (Pemex), los esfuerzos de las demás corporaciones de seguridad no serán igual de fructíferas contra el huachicol.



“Se ha hablado mucho del número de tomas, sin embargo en la comparativa nacional debe de hablarse de la cantidad de producto (...) yo veo una información un tanto sesgada, porque en la mesa del grupo de coordinación se puso ese dato, hay tantas tomas pero a cuánto asciende, lamentablemente la participación de Pemex, que es quien tiene los datos, no es muy cercana digamos”, comentó.



Ortiz Gutiérrez pidió que se den las cifras reales de los volumenes que se pierden de combustible, para poner un panorama real de cuáles municipios y estados son los que tienen mayor pérdida de gasolina por el robo.



Se suman a campaña contra huachicol

El Presidente de Irapuato indicó que se suman a la campaña contra el huachicol que lanzó el gobernador, Miguel Márquez Márquez el pasado 7 de julio desde las instalaciones de la XII Región Militar.



Ortiz Gutiérrez indicó que fue una petición de las autoridades de corporaciones como el Ejército Mexicano, la Policía Federal y la Gendarmería, al igual que de Gobierno del Estado, esperando que Pemex se pueda sumar, luego de dejar plantado al Gobernador.



“Pemex al final de cuentas es el que tiene que cerrar las fugas, es quien tiene que buscar mecanismos para disminuir el robo de combustible (...) no van a ir la Gendarmería, los Federales o los Municipales a tapar fugas, esa no es nuestra función, no es nuestro trabajo, a lo mejor detectarlas y dar el reporte, pero sin Pemex esto no funciona”, finalizó el mandatario municipal.





Deberían participar en seguridad

Luego de la campaña que lanzó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en todo Guanajuato, donde se colocaron espectaculares en diferentes ciudades con cifras y críticas del tema de seguridad, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez señaló que deberían sumarse a participar con acciones por el tema.



“Deberían ser responsables y cuidadosos en el tema, el no buscar cómo colgarse de un tema de por si difícil pero en un tema que también deberían ser el partido participante en la forma de buscar soluciones, entiendo que es una parte política, un momento fácil para engancharse con estos temas”, finalizó.