Y desde aquí…

Hace unos 22 años, mientras estudiaba la carrera en León, la Cruz Roja hizo durante una semana una invitación a una campaña de donación altruista de sangre que tendría lugar X día. En ese entonces la población estudiantil era de cerca de 7000 alumnos. Decidí, sin saber nada sobre el tema, acudir a donar. Me resultó extraño que en ese momento nada más estaba yo haciéndolo

Doné y me di cuenta que no me pasó nada y que en realidad no dolía más de lo que podía doler una inyección. Además, salí con una sensación de felicidad que no había sentido nunca antes. No me quedé con la duda y fui a preguntar a la Cruz Roja al día siguiente el número de personas que habían donado. ¿La respuesta? Sólo 6 personas. Nada sabía yo sobre la problemática que encierra el que no exista una cultura de donación de sangre, sin embargo, a partir de ese momento pude darme cuanta que es mucho más grave de lo que se piensa.

Me prometí a mi mismo que donaría cada vez que se pudiera. Así comencé a hacerlo 3 o 4 veces por año y desde entonces así ha sido.

La Organización Mundial de la Salud señala que para que en un país no exista desabasto de sangre, resulta necesario que al menos el 50% de las donaciones que se capten sean con carácter altruista. Es decir, que las donaciones no sean por recuperación, caso cuando tenemos algún familiar o amigo en un hospital y nos piden sangre para que dicha persona pueda ser operada o dada de alta, por ejemplo. En ese caso aunque el donador va con la mejor de las intenciones y no recibe nada a cambio por su donación, no se puede considerar altruista ya que la misma va destinada a alguna persona en particular. Una donación altruista es aquella que además de no ser remunerada de ninguna forma, se realiza con el único fin de robustecer el Banco de Sangre para que éste pueda hacer frente a las necesidades de la población, por lo que no es dirigida hacia ninguna persona o sector determinado. La situación es que en caso de una contingencia (y no tiene que ser de la magnitud del sismo del 85) no habría sangre suficiente para hacer frente a la misma. De hecho es probable que muera más gente por falta de sangre que por la propia contingencia. Ya ha pasado con eventos como la explosión en un Mercado de Celaya o en la refinería en Salamanca, donde el resultado es que se colapse el Banco de Sangre y tuvieron que conseguir unidades en otros Estados. El Centro de Medicina Transfusional en el Estado (Órgano Rector del tema en el Estado y dependiente de la Secretaría de Salud) digamos que vive al día. No habría unidades de sangre para hacer frente a una necesidad extraordinaria. Por ello, resulta fundamental asegurar su almacenaje y distribución dentro de la población que la necesita. En algunos países europeos la captación de unidades de sangre de manera altruista es de cerca del 90%, lo que quiere decir que su abasto está asegurado y no se tiene que pedir sangre por recuperación, es decir, ahí no se pide a los familiares de los pacientes que consigan donadores o unidades para poder realizar la cirugía o dar de alta al paciente. ¿En México como andamos en números? Pues resulta que sólo 3% de las donaciones son altruistas y en Guanajuato aunque estamos por encima de la media no excedemos el 3.2% de donaciones por este esquema. Ambos muy lejanos del 50% mínimo requerido por la OMS y definitivamente en otra galaxia respecto al 90% de Alemania por ejemplo.

No importa cuántas veces haya donado personalmente, la realidad es que no puedo cambiar una situación que priva respecto al tema de la donación de sangre. Decidimos que la estrategia tenía que ser desde lo macro y conformar una Organización que fomentara el tema entre la población potencialmente donante, sobre todo entre los jóvenes. Así, conocimos a gente entusiasta que en Colima ya habían arrancado un proyecto semejante y en 16 meses ya habían logrado dar la vuelta en el tema en ese Estado. Platicamos y creamos Donadores Compulsivos Guanajuato con el objetivo de acrecentar las donaciones altruistas de sangre entre la población, a efecto de garantizar el abasto de las unidades en el Estado.

La sangre no se puede fabricar, no hay nada que la supla, por lo que sin importar la condición social o económica de la persona que la requiera, la realidad es que sólo se puede obtener gracias a la generosidad de otra persona. En esa lógica, si logramos cambiar el paradigma de la cultura de la donación de sangre en realidad estaremos cambiando la cultura de la generosidad y la solidaridad, valores que si impulsamos como sociedad estoy cierto que tendríamos condiciones de vida mucho más favorables. Además, particularmente esos valores no se enseñan con palabras sino haciéndolos y mostrándolos. Así nuestros hijos tendrán la oportunidad de generar más empatía con la comunidad.

Ya arrancamos la Primer Campaña. Fue un éxito. Aprovecho para agradecer particularmente al Centro Estatal de Medicina Transfusional por su trabajo y entusiasmo, así como a cada donador que regaló su tiempo, sus propios temores y sobretodo vida. Los invito a que conozcan la página de Facebook de Donadores Compulsivos Guanajuato, ONG sin fines de lucro y que nos ayuden a romper los mitos y miedos de la donación.

