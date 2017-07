Continúa federal desaparecido

A cuatro meses de la desaparición de un elemento activo de la Policía Federal llamado Eduardo Rodríguez Bustos, sus familiares siguen esperando su regreso, pues comentan que las autoridades no les dan respuestas claras.



Hasta el momento las personas que llevan la búsqueda en diferentes ciudades y en todas las redes sociales, son: su esposa Rosa Maldonado Cortés, su hijo de 13 años y su sobrina Fernanda Zaragoza, quienes se han dedicado a pegar carteles en varias ciudades.



Incluso ya se creo una pagina de facebook, en la cual se suben fotos y datos del elemento desaparecido, la pagina: BUSQUEDA DEL FEDERAL EDUARDO RODRIGUEZ BUSTOS.



En entrevista, Rosa Maldonado y Fernanda Zaragoza, explicaron que piden el apoyo de toda las personas para poder lograr dar con el paradero del uniformado, pues ya son cuatro meses de angustia y desesperación en la familia, y las autoridades tal parece que pararon la investigación.



Entre lo comentando las mujeres señalaron paso a paso lo ocurrido: “Él desapareció el día 18 de marzo, salió de su trabajo a las 4 de la tarde y tiene conversación con mi niño por el whatsapp donde nos dice que nos vemos a las 8 en casa, y hasta la fecha ya no regresó, el domingo 19 un día después hicimos la denuncia en el Ministerio Público y toda esa semana, nos la pasamos en PFP en el Ministerio en PGR, toda la semana fue de puras preguntas” explicó la esposa del elemento desaparecido.



Los únicos datos que tienen hasta el momento es que el uniformado fue la ciudad de Celaya para buscar a un conocido, el cual también se encuentra desaparecido.



“Hasta ahorita lo único que sé es que por parte de la PFP rastrearon su carro sobre la carretera rumbo al municipio de Comonfort y es todo, Yo he acudido al MP y las autoridades nos dicen que no hay nada, siempre que voy y pregunto me dicen ellos a mi que yo que sé, es al revés ellos me tienen que decir qué saben y cómo va la investigación.” Declaró la esposa, explicando que las autoridades no dicen nada.

Créditos para PyME - Desde $100 mil al 18% anual Crédito a 60 meses sobre saldo insoluto. Precalifica en línea, una alternativa para solicitar tu crédito