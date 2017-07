Hallan ejecutado en La Cal

Con huellas de tortura y maniatado, además de tener cinta en los ojos, fue localizado el cadáver de un hombre que presentaba diversos golpes en el rostro y se encuentra en calidad de no identificado.



El hallazgo ocurrió por la mañana de ayer sobre el camino que conduce a la comunidad de La Cal Grande, perteneciente al municipio de Pénjamo, a 250 metros de distancia de la carretera federal La Piedad-Pénjamo.



El cadáver se encontraba a un costado del mencionado camino, recostado sobre su lado izquierdo.



No portaba camisa y vestía un pantalón tipo camuflaje, sin que se pudiera apreciar si portaba calzado.



Presentaba golpes en el rostro, y se encontraba maniatado por la parte delantera de su cuerpo, además de tener cinta en los ojos.



El cadáver localizado es de tez clara, delgado y de aproximadamente 1.65 metros de estatura y unos 35 años.



A simple vista no presentaba algún tipo de tatuaje, y estaba a medio metro del camino que va a la comunidad de La Cal Grande.



Luego de que productores pasaron por el lugar y vieron el cadáver, se hizo el reporte a elementos de Seguridad Pública de Pénjamo.



Los elementos, al llegar, acordonaron la zona para evitar que personas ajenas borraran algún indicio.



Más tarde arribaron peritos y personal de la Unidad Especializada en Homicidios de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, quienes ordenaron el levantamiento del cadáver.



Luego de una revisión minuciosa por parte de los peritos, no fue localizado algún cascajo en el lugar, lo que supone que fue ejecutado en otro lugar y llevado a ese camino.



La otra opción es que le hayan dado muerte a golpes ahí mismo, aunque eso lo determinaría la necropsia de ley.



En el lugar se integró la carpeta de investigación para dar con la identidad del hombre, además para esclarecer el homicidio y determinar las causas de su muerte.

Créditos para PyME - Desde $100 mil al 18% anual Crédito a 60 meses sobre saldo insoluto. Precalifica en línea, una alternativa para solicitar tu crédito