¿Llegará otro refuerzo a Cruz Azul?

Cruz Azul presentó esta mañana a sus cuatro refuerzos para el Apertura 2017: Édgar Méndez, Felipe Mora, Jordan Silva y Gerardo Flores.

Eduardo de la Torre, director deportivo de La Máquina, les dio la bienvenida al conjunto cementero, tras lo cual Méndez aprovechó para asegurar que no vino a los celestes para luchar por evitar el descenso, pese a que iniciarán 14 de la Tabla de Cocientes, con 82 puntos, apenas ocho unidades encima del Veracruz, penúltimo del listado.

"Todos sabemos que es un club grande, todos sabemos que el míster ha tenido tiempo para planificar y trabajar mejor, creo que en la vida hay que tomar decisiones, hay que arriesgar y bueno, aquí estoy", explicó Méndez este martes en conferencia.

"Pelearé por el Cruz Azul, lo daré todo y obviamente que si pensase en lo que tú dijiste, no hubiera venido, creo que aquí estamos para remar todos, para intentar dejar al club Cruz Azul lo más alto posible, y esa es la idea", agregó.

El contención español, quién llegó al club desde el Alavés de la Liga española, comentó que Paco Jémez mantiene su idea de trabajo, luego de haber coincidido en el Granada.

"Así, hacia dentro, son los mismos detalles, el poco tiempo que estuve con él veo las mismas cosas, es un entrenador que siempre a primera hora organiza todo, es muy ejemplar, siempre quiere ser el primero en todo", apuntó.

"No ha cambiado nada y por eso me tanta gracia, porque digo está en otro club y sigue teniendo las mismas costumbres, las mismas manías y eso es bueno, un entrenador que siempre tiene sus ideas claras y que siempre va con su idea de futbol hasta el final", finalizó.

Objetivo principal: la liguilla

La principal exigencia para la directiva y plantel de Cruz Azul en este Apertura 2017 es avanzar a la Liguilla, lo que no ha conseguido en los últimos tres años, afirmó Eduardo de la Torre.

"Lo que se nos pide a todo el plantel es lograr una situación que en seis torneos no lo hemos hecho que es clasificar. De ahí parte todo lo demás", expresó hoy el presidente deportivo en conferencia.

Para lograrlo, "Yayo" espera que el inicio del semestre sea bueno a comparación del anterior, situación que terminó por pesar al momento de buscar un lugar en la Fiesta Grande.

En cuanto al tiempo de espera para el técnico Paco Jémez y los resultados el directivo dijo que esa situación no es propia de esta temporada, sino del día a día.

"La presión y urgencia es la misma de siempre, hayas tenido o no éxito en tu anterior campeonato. Un equipo como Cruz Azul siempre se le demanda eso. También sabemos medir no sólo resultados sino otras cuestiones y estamos confiados que van a ir más de la mano la forma y resultado

"Lo que esperamos es tener un buen campeonato, tenemos esa ilusión, esa óptica. No nos planteamos otro escenario y nos sentimos listos para afrontarlo", declaró.

De la Torre no cerró la puerta para incorporar otro refuerzo pues todavía hay tiempo para registrar a alguien más, aunque no es prioridad dada que ahora se ve a una nómina completa.

En el caso de Joao Rojas, quien se puso transferible, pero todavía no encuentra equipo, entrenará con la Sub 20 a la espera de que se le halle acomodo, pues con el primer plantel no tiene cabida, así dio entender el "Yayo".