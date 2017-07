Niegan en Cruz Azul estar obligados al título

Cruz Azul presentó a los cuatro refuerzos de cara al Apertura 2017. El chileno Rodrigo Mora, el español Édgar Méndez, Jordan Silva y el regreso de Gerardo Flores.

Eduardo de la Torre, director deportivo de la Máquina, dijo que no están cerrados a la llegada de un jugador más: "Estamos completos, pero no descartamos que pueda suceder algo más, una oferta, una lesión, pero si nos quedamos así, nos sentimos bien".

De igual forma, mencionó que se le está buscando equipo al ecuatoriano Joao Rojas.

El director deportivo de Cruz Azul dijo que a pesar las malas campañas que ha arrastrado el equipo, "la palabra obligación no nos queda a nosotros".

Para el directivo el equipo está más que listo para tener una buena campaña.

"El tema del descenso es un tema, como lo tienen otro ocho equipos. Nosotros vamos paso a paso, buscar sumar puntos para alejarnos del descenso y conseguir la calificación, eso es lo que nos ha pedido la directiva, calificar, lo que no hemos hecho en los últimos torneos".

Cruz Azul presentará su nueva camiseta el próximo jueves 13 de julio en un hotel al sur de la Ciudad de México.