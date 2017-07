Busca Municipio anticipo de 500 millones de pesos

El Municipio quiere pedir un adelanto de participaciones del 2018 hasta por 500 millones de pesos.



El asunto estaba agendado en el orden del día de la Comisión de Hacienda de ayer, pero “se bajó” para revisarlo con detalle hoy en una mesa de trabajo y posterior sesión extraordinaria de la misma Comisión.



“Todo es para obra pública, todo es para inversiones, tenemos por ejemplo banquetas, mejoras en mercados, alumbrado público, el programa Impulso Social recurrente con Gobierno del Estado, ellos le están metiendo lana y el Municipio para este año tiene un compromiso de 500 millones, de los cuales nos está faltando todavía para cubrir”, adelantó Gilberto Enríquez Sánchez, terorero municipal.



Hasta hoy, apuntó el funcionario, es que informará el desglose de las acciones previstas a ejecutar. La autorización, dijo, no significa que habrán de gastar todo ese monto, lo que definirían durante el año.



Reconoció que hay acciones del programa de las 400 obras que necesitan recursos.



“Para el programa de las 400 obras también hay una parte que tendrían que tomar de ahí de las participaciones, eso es cierto, si de esas obras no se tiene el recurso para licitar este año pues se haría el año entrante, pero si ya de cualquier manera se necesitan y está aprobado el plan, hay que meterle”, urgió.



Defendió que la decisión (en caso de aprobarse) no compromete las finanzas públicas, pues no se trata de adquirir deuda sino de adelantar con dinero propio la ejecución de proyectos necesarios para León.



“A veces mediáticamente nos dicen que el Estado o Municipio tiene mucho dinero en bancos, por qué no lo utilizan, normativamente no podemos porque es un recurso comprometido presupuestalmente”, explicó.



“El Ayuntamiento tiene dos caminos: autorizar ese ‘floating’, pero al 31 de diciembre tendríamos que cubrirlo, y de dónde, y otra es que el Estado nos financie con anticipo de participaciones”, apuntó.



El Municipio recibe anualmente aproximadamente mil 900 millones de participaciones. De requerir los 500 millones de adelanto se habrán de ir descontando en los primeros seis meses de 2018.



Eso significa tener menos recurso para 2018, “pero se cumpliría con el programa de obra”, justificó.



El Tesorero presumió que León tiene solidez financiera y que “inclusive hay un reconocimiento de Standard & Poor’s (agencia calificadora crediticia internacional) que nos mejoró la calificación”.



Agregó que tienen un promedio de mil 700 millones en floating (dinero flotante en bancos), lo que respalda que hay solidez financiera.



“El dinero ahí está, pero ya está comprometido en otros proyectos”, dijo.



De acuerdo a la última modificación presupuestal aprobada ayer en Comisión de Hacienda, el Municipio de León tiene un presupuesto autorizado para este año de seis mil 483 millones de pesos.



El regidor presidente de la Comisión de Hacienda, Carlos Medina Plascencia, pidió esperar a hoy.



“No adelantaré nada hasta que lo veamos en la mesa de trabajo y en la Comisión de Hacienda”, aseveró.



El regidor presidente de la Comisión de Obra Pública, Federico Zermeño Padilla, opinó sobre el punto.



“No se usará ahorita, conforme se vaya necesitando se solicita, pero no es de que vayan a pedir 500 millones. Hay proyectos, se justifica, se solicita (...) Es para tener recursos suficientes en dado caso, pero no es de que vayamos a tener los 500 millones en caja”, dijo.

Aprueban modificación presupuestal

La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento leonés aprobó la sexta modificación al Programa de Inversión Municipal, con la que se le aumentará 69 millones 123 mil 853 pesos.



Lo anterior durante la sesión ordinaria de ayer, encabezada por el síndico Carlos Medina Plascencia.



Con esto se da un total de $3,027,322,453 destinados a obra pública y proyectos.



Esta cantidad abarca programas como Mejoramiento de Vivienda y Fortalecimiento a la Educación, con el que se otorgan becas y útiles escolares.



Además de la colaboración para la construcción y equipamiento del cuartel de la brigada militar en Irapuato.



Entre las obras que mayor recurso demandan del presupuesto está el colector sanitario San Juan de Abajo y la pavimentación de las calles Cortina, Aralia, Francisco Lombardo y Andador del Cerco, entre otras.



Otro proyecto considerado para la aprobación del recurso es la rehabilitación de Zona Piel, donde repararán banquetas, señalética, semáforos y demás mobiliario urbano para mejorar la imagen turística.