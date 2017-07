Despiden policías, pero ocultan motivos

La Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL) no ha dado a conocer los motivos por los que despidió a más de 30 elementos en días pasados, aseguraron integrantes de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito.

El regidor del Partido Verde, Sergio Contreras, dijo al respecto que en el tema de seguridad se ha hecho un pésimo trabajo, tanto desde la comisión como en establecer estrategias, y agregó que urge más información a la población sobre lo que realmente ocurre en materia de seguridad.

“Si se despiden policías, (hay que) saber por qué, no se vale que el síndico haga un señalamiento de que entre los policías hay corrupción, cuando no es cierto; León tiene de las mejores, si hay algunos elementos que se encuentran vinculados a un acto que no es correcto, que se haga el procedimiento y se informe, pero que no se desprestigie a todo el cuerpo”, declaro.

Defiende al secretario

Por otra parte el regidor, Jorge Cabrera quien también forma parte de la comisión de seguridad, aseguró que sí ha habido elementos con vínculos con la delincuencia o con acciones incorrectas, ante lo cual, consideró, el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, ha llevado las cosas con responsabilidad.

“Yo lo apoyo en que se siga llevando a cabo esta limpia por un lado y, por otro, que seamos muy estrictos respecto a los postulantes que admitimos”, añadió.

Respecto al ser informados de los motivos por los cuales fueron despedidos los elementos, considerando si debe ser en público o privado de acuerdo a la ley.