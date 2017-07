Entregan en Las Joyas obra de pavimentación

Autoridades municipales entregaron ayer la pavimentación de cuatro calles en las colonias La Ermita y Rizos de La Joya, ubicadas en el polígono de Las Joyas, donde se invirtieron 12 millones 595 mil 669 pesos.



Con esta obra se beneficiaron a 700 habitantes de las calles Perséfone, Hades, Quío y Artemisa.



Aunado a la pavimentación con concreto hidráulico colocaron guarniciones y banquetas, rehabilitaron redes de agua potable y drenaje, además de que sustituyeron luminarias antiguas por nuevas tipo LED.



La zona intervenida es considerada de atención prioritaria para la administración municipal por la cantidad de leoneses que ahí habitan, pues ahí hay 48 colonias.



Además de entregar las obras, el alcalde Héctor López Santillana escuchó y atendió las necesidades de los colonos y comerciantes que se encontraban vendiendo en un tianguis de la zona.



“La parte más importante de este mensaje no es la calle, es la colaboración, es la participación, es la organización y a través de ellas vamos a lograr hacer, no solamente de La Ermita, sino de estas 48 colonias, uno de los mejores lugares para vivir”, aseguró el Primer Edil.



“Porque ustedes se merecen no menos que eso, se merecen más que eso, pero necesitamos de la participación de todos ustedes”, indicó.



“Estas calles con este alumbrado es una manera de recuperar el entorno, que les digan a sus familias que son dignas, que merecen respeto y que pueden, con su participación, construir un mejor futuro”, añadió.





Créditos para PyME - Desde $100 mil al 18% anual Crédito a 60 meses sobre saldo insoluto. Precalifica en línea, una alternativa para solicitar tu crédito