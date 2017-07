Van tras Bárbara por pagarse de más

Ayer, la Contraloría Municipal dio a conocer tres nuevos procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de la administración de Bárbara Botello Santibáñez, a quien se le señala por haber recibido más de 300 mil pesos por concepto de antigüedad e indemnización cuando se retiró de su cargo; además, pudiera resultar un procedimiento contra su tesorero, Roberto Pesquera.

La Auditoria Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) notifica estas irregularidades al Ayuntamiento, determinándolas a través de auditorias.

Irregularidades

Lo primero que reveló la Contraloría, fue la irregularidad en la licitación pública LPL-004/2014, de la pasada administración, para comprar 13 vehículos Sedán 2014, blancos, a la empresa Automotores de León, S.A., que presentó el precio más alto. Esta licitación se otorgó sin ninguna justificación, erogándose un recurso de 150 mil pesos más por el total de los automóviles.

El segundo procedimiento es por una denuncia de la Dirección General de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Relaciones Laborales, en la cual am descubrió que figura la ex Alcaldesa, quien recibió el pago de prestaciones que no le correspondían, según la denuncia, pues dichos conceptos sólo aplican a trabajadores de base o de confianza; además, ella se retiró de su cargo voluntariamente.

Por prima de antigüedad se le dieron 100 mil 296.29 pesos, mediante el cheque 0023459, de fecha 18 de marzo de 2015. Después se le giró otro cheque, el 0023585, por 203 mil 802.35 pesos.

El tercer procedimiento responde a una denuncia presentada por una ex servidora pública, por presuntas irregularidades en el pago de servicios particulares con recursos públicos, en el que Botello, según confirmó también am, utilizó recursos públicos para pagar servicios de hospedaje y spa en el 'Hotel Hacienda Sepúlveda' para ella y tres personas más, el 19 y 20 de julio de 2014, gastando alrededor de 9 mil pesos.

Esto fue justificado en esa ocasión por parte dela Dirección General de Desarrollo Institucional como 'complemento' de servicios de capacitación denominado 'Taller de reflexión del gabinete y actualización de la estrategia global de la gestión gubernamental'.

Como dato complementario, en esta administración el ex dirigente del PRI en León, José Guadalupe Pedroza Cobián, era titular de Desarrollo Institucional, y Roberto Pesquera, tesorero; ambos también se les podrían recibir responsabilidades, señaló Esteban Ramírez, actual contralor municipal.

Lo que se aprobó ayer fue que el Ayuntamiento inicie el procedimiento de estos tres asuntos, y respecto a sus sanciones, la ley establece que a se les podría inhabilitar y multárseles.



Al menos 130 irregularidades

Cabe mencionar que el Contralor Municipal, en entrevista posterior a la exposición, puntualizó que la ASEG ya ha recibido notificación de al menos 130 procedimientos de irregularidades de la pasada administración, más la de la auditoría al tema de la basura y otras más.

“Todas están en proceso, de acuerdo con la capacidad que tenemos en la contraloría, son muchísimas observaciones que hay que analizar una vez, reunir las pruebas, recabar información que muchas veces ya no se encuentra”, declaró.

Respecto a denuncias penales, Ramírez dijo que por el momento no hay más, pero dejó entrever que podrían venir en camino.

“Ahorita son 11 presentadas, dos por el contralor anterior y nueve por su servidor. Al momento van varios procedimientos, hay cuatro procesos penales abiertos, con una una orden de aprehensión y auto de formal prisión, están en curso y hemos estado compareciendo”, declaró.

Precisó que hasta el momento tienen conocimiento de que hay un detenido, tres órdenes de aprehensión, más una de reaprehensión y que a esto habría que agregar que ya muchas faltas del 2012 han prescrito.

Se defiende Bárbara

Ante estos señalamientos contra su administración, Bárbara Botello se defendió diceindo que esto solo refleja que el actual gobierno panista continúa con su campaña para desprestigiarla.

"No sé qué tanto temor tienen, que a fuerza quieren inhabilitarme. Me citaron a declarar y ahí estaré, lo haré 14 mil millones de veces como los 14 mil millones de pesos para obras que gestioné y que aún en esta administración de López Santillana se ejecutan. Espero también que el gobierno, así como se esfuerza en sancionarme, se esfuerce para bajar los índices delictivos en León, que están alarmantes", expresó la actual diputada a am.