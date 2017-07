***ADELANTADOS



El Municipio de León pretende “echar toda la carne al asador”, y un poco más, en invertir todo lo que pueda en obras y programas en este año y con ello “vestir la ciudad” antes de comenzar las campañas políticas.



***ARMA DE DOS FILOS



Por eso hoy se pone sobre la mesa pedir un adelanto de las participaciones por hasta 500 millones de pesos. Con ello el Municipio evita endeudarse, pero también compromete el dinero presupuestado para el 2018.



***OBRAS E IMPULSO SOCIAL



Más acciones en las 90 zonas de marginación que interviene el programa Impulso Social es una de las prioridades, además de que faltan recursos para cumplir con el cacareado programa de las 400 obras.

***DIPUTADOS EN C5I



Los 11 diputados federales del PAN por Guanajuato tuvieron encerrona con el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, y el procurador Carlos Zamarripa. Por más de dos horas les presumieron las bondades y resultados de “Escudo” y recorrieron las instalaciones del C5i (Centro Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia), en Silao.



*CONTENTOS CON ESCUDO



Los legisladores panistas salieron convencidos de que la tecnología que se aplica en Guanajuato es una buena herramienta contra el delito, pero desde luego no suficiente como los índices de criminalidad así lo recuerdan todos los días. La pregunta entonces es ¿con tanto blindaje, qué falla?



*¿Y LOS MUNICIPIOS?



Una de las explicaciones que ayer les reiteró la autoridad estatal es que a los municipios (en diferente medida) les falta mayor compromiso con la seguridad, pues la preocupación no se refleja en los presupuestos. Los ayuntamientos poco invierten en tecnología, equipamiento, capacitación, etc.



*QUE NO HAY QUEJA



Álvar les dijo que hay críticas de partidos políticos pero que los alcaldes no tienen quejas de Escudo. También les presumió que las auditorías practicadas al programa no arrojaron irregularidades mayores. A los diputados los “apantallaron” con el registro histórico de cuando pasan por los lectores de placas.



*REFORMA AL 19



A la discusión salió el tema de la urgente reforma al artículo 19 constitucional para otorgar prisión preventiva de oficio a quienes sean procesados por portar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Los blanquiazules se llevaron la tarea de insistir en la iniciativa que ya presentaron desde marzo pasado. Álvar y Zamarripa presentaron sus números para defender que hay resultados, pero que salen libres.



*CLAVADO A ESCUDO



Como primer acercamiento de los legisladores con Escudo, aunque sea algo tarde, está bien, pero su chamba no puede quedarse con un tour por el C5i. Ahora están obligados a meterse a fondo en si entonces ¿toda esa tecnología se está aprovechando a plenitud o hay algo mejor que pueda ayudar?



*Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA



Y con Zamarripa ocuparán llevarlo a la báscula de resultados respecto a cuántos delitos se cometen, cuántos se denuncian, de esos que se denuncian cuántos presuntos responsables fueron detenidos y consignados. Y con el Poder Judicial repasar finalmente la cantidad de procesados y sentenciados.



*¿Y LA PREVENCIÓN?



Pero el plan de Seguridad no se reduce a Escudo, y los diputados locales y federales tienen también la tarea de fiscalizar el gasto público rubro por rubro, y uno fundamental es el de la prevención. Es hora de llamar a cuentas al subsecretario de Prevención del Delito, el panista leonés Marco Antonio Rodríguez.

***BUENA PARA CHAVITA



Al regidor tricolor y férreo opositor al Gobierno local, Chava Ramírez Argote, ahora sí le aprobaron una de sus iniciativas (y por unanimidad); se trata de una reforma al Reglamento Interior de la Administración Municipal, en la que se incluye que los Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal sean aprobados por el Ayuntamiento y no sólo, como es hoy, emitidos por la Tesorería.



*VOTAR LA AUSTERIDAD



La propuesta de Función Edilicia es que no era necesaria la reforma del tricolor, que bastaba con un punto de acuerdo para que el Tesorero presentara a la Comisión de Hacienda esos lineamientos antes de emitirlos, para su conocimiento y observaciones. Pero esta vez todos coincidieron con el priísta en que no estaba de más que los aprobaran en el Pleno y que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado.



*TODOS A FAVOR



La propuesta la presentó Ramírez el pasado 23 de marzo y ayer se convocó a las comisiones unidas de Hacienda y Gobierno para darle trámite. Y es que la conocida Ley de “Manos Limpias” en el Estado es ambigua en ese proceso; por eso su tocayo, el regidor del PAN, Salvador Sánchez, con quien en otras ocasiones ha tenido acalorados debates, esta vez aplaudió. “Lo que se hace es aclarar y es adecuado”.

***BIOMÉTRICOS PARA NÓMINA



A la Dirección de Desarrollo Institucional del Municipio de León, que comanda Enrique Sosa Campos, se le autorizó la compra de un equipo de detección de biométricos para mejorar el registro del personal de Policía y Tránsito. Con eso prometen que habrá control para el pago de sus servicios extraordinarios.



*PAGOS EXTRAORDINARIOS



Ya ve usted que es una queja de los elementos, desde hace ya buen rato, que el pago de su trabajo extra se refleja en la nómina varias semanas después de que lo hicieron, y además sin la certeza de que les estén pagando las horas que realmente trabajaron. Es que las listas de asistencia pasan de una oficina a otra hasta que llegan a Desarrollo Institucional; ahora serán más ágiles y transparentes. Ya veremos.



*LO QUE NO FUE



Al discutir ese punto el síndico presidente de la Comisión de Hacienda, Carlos Medina, abrió otra vez la herida sobre el tema del SISPEM (Sistema de Información de Seguridad Pública para Estados y Municipios), que intentó convencer al Ayuntamiento, y no pasó. Ayer dijo que “les debería interesar eso (los biométricos) más a Seguridad, las tecnologías de información, pero ya no voy a insistir en eso”.