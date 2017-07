Ahora sabrás por qué tu vuelo se canceló

El diputado federal Miguel Ángel Salim Alle informó que solicitará informes semestrales a las aerolíneas para conocer si las demoras en los vuelos disminuyeron con la reforma a la Ley de Aviación Civil.



“¿Que le estoy solicitando hoy al Director de Aeronáutica Civil? Que haga un corte de caja a junio de este año, antes y después de la ley, entonces vamos a ver de aquí a fin de año si las demoras bajaron o no bajaron para ver qué efecto tuvo la ley, si de aquí a fin de año aumentaron o se quedaron igual. Entonces yo le digo a Profeco, ‘oye, a ver cómo vas con las multas, no, no hay, cómo no va a haber si aquí están las demoras’”, aseguró Salim Alle.



am publicó ayer que de enero del 2015 a marzo del 2017, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) registró 12 mil 432 vuelos que tuvieron a Guanajuato como origen y destino, de los cuales más de 7 mil 800, es decir, más del 50%, fueron impuntuales.



Además, a partir del 26 de junio la reforma a la Ley de Aviación Civil, una iniciativa de Salim, garantiza a los pasajeros del pago de una indemnización del 7.5% del precio del boleto, cuando el retraso del vuelo sea mayor a dos horas y menor a cuatro horas.



El legislador guanajuatense expuso que algo muy importante que se logró con la reforma a la ley es que ahora los usuarios sabrán por qué sus vuelos presentaron demoras o fueron cancelados, algo que no figuraba anteriormente, además de recibir compensaciones.



“Nosotros le pedimos al director de Aeronáutica Civil, Miguel Ángel Peláez, que a petición del diputado Salim, se transparentaran las causas de la demoras, es la primera vez en la historia que se transparentan. Miguel Ángel Peláez a su vez le pidió esta información al director del AICM, Alexandro Argudín, esto fue a principios del 2017, entonces nos pidieron que nos esperáramos tantito para cerrar actividad, toda la estadística del 2016, y ahí están los resultados, 64% de las demoras son imputables a las aerolíneas”, detalló el diputado.



Mencionó que en un estudio que había realizado la Comisión Federal de Competencia (Cofece) en 2015, se argumentaba que el 32% de las demoras eran culpa de las líneas aéreas, cifra que se quedó corta.



“Pero al llegar a la práctica, veíamos que ese 32% superaba de acuerdo a un estudio que se hizo en el 2015, entonces empezamos a insistir y presionar a las líneas aéreas para el tema de las demoras”.



Se le mostraron al diputado panista los documentos que proporcionó el AICM a am, donde se observó que los primeros tres meses del 2017 los vuelos de las demoras se redujeron, mencionando que éste puede ser un avance para mejorar el servicio.



Pueden aumentar tarifas

Se le cuestionó sobre el aumento en las tarifas que pudieran realizar las aerolíneas, ya que la Cámara Nacional de Aerotransportes advirtió en abril pasado que sería posible incrementar los costos con la aprobación de la ley.



“Pueden incrementar las tarifas, es libre mercado, no deberían de aumentarlas y es competencia, porque quien las aumente, alguna otra línea aérea les va quitar ese mercado”, mencionó.