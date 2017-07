'Comprende' el Verde que su campaña enoje al Gobierno

No difaman ni mienten en su campaña de espectaculares sobre la inseguridad en Guanajuato, señalan verdades, lo cual genera disgusto comprensiblemente, pero su partido no se detendrá.

Así defendió la coordinadora de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Beatriz Manrique Guevara, la campaña que sostiene el Ecologista de México en diferentes ciudades de Guanajuato.

Manrique sostuvo que, como oposición responsable, el PVEM debe señalar los aspectos que no están funcionado en el estado como el tema de la seguridad.

“Están en su derecho de que nos les guste la campaña, la campaña no violenta, la normatividad, son verdades de Guanajuato, no mentimos, no difamamos, es un llamado a la atención; en las democracias del mundo, los partidos de oposición dicen lo que no dice el partido en el poder y, bueno, desde luego están en su derecho de que la campaña no les guste”, dijo.

La legisladora local se refirió a los espectaculares que ha colocado el partido en diferentes puntos de la entidad, en los que, a través de canciones tradicionales, se habla de los problemas de inseguridad en Guanajuato.

“Ha sido una campaña dura, sí, la realidad de Guanajuato es muy dura y callar las cosas no va a hacer que desaparezca, y además el Partido Verde hemos sido una oposición muy responsable... Jamás nadie podrá decirnos que no hemos sido total y absolutamente responsable para que el Ejecutivo no le falte nada de lo que él solicita para que cumpla con su obligación de dotar de seguridad a los guanajuatenses”, concluyó.