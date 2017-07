Reubican a niños de casa hogar por maltrato

Karla Marcia Macías Lovera, juez federal del Juzgado Noveno de Distrito, ordenó la reubicación de los 134 niños y 80 jóvenes que viven en la Ciudad de los Niños de Salamanca, por presuntos abusos en contra de los menores.



La Juez resolvió el juicio de amparo indirecto que está radicado con el número de carpeta 475/2016-VIII, donde negó el amparo de la justicia federal al padre Pedro Gutiérrez Farías, fundador y director de la casa hogar.



En la sentencia, Macías Lovera determinó que algunas autoridades municipales y estatales de Guanajuato también han propiciado abusos contra esos niños, por sus omisiones.



Además, en la resolución solicita que los pequeños de la Ciudad de los Niños sean reubicados y que el Ministerio Público investigue si los apoyos económicos que han dado ciudadanos, agrupaciones altruistas y gobiernos, se usaron para la mejora de la casa hogar o si existe desvío de fondos.



De acuerdo con el expediente, que es ya público, las presuntas omisiones fueron hechas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal y estatal, por el Registro Civil y por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG).

Antecedentes

Como antecedente se destacó que en marzo de 2016 se presentó una denuncia anónima de la que el DIF municipal tuvo conocimiento.



Fue sobre una niña quemada de las manos en la casa hogar porque, según se informó, fue acusada de robar una plastilina.



En esa ocasión se señaló que la agresora fue una monja de la Ciudad de los Niños, por lo que se abrió la carpeta de investigación 13682/2016.



Para evitar que la pequeña fuera sacada de la Ciudad de los Niños, el padre Pedro Gutiérrez Farías solicitó un amparo indirecto, con fecha de 15 de julio de 2016, representando a la niña ante la Unidad Especializada en el Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores.



Tras la investigación, durante la sentencia, la víctima fue reubicada a otro lugar bajo la custodia de la Procuraduría de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes.



La resolución de la Juez federal es pública, al igual que las audiencias relacionadas con el juicio de amparo.



También la resolución fue recurrida y será enviada a un Tribunal Colegiado, cuyos magistrados determinarán si la sentencia es confirmada o se ordena reponer el procedimiento.



De ser confirmada la sentencia de la Juez federal, las autoridades estatales y municipales (aunque no sean objeto de participación en algún hecho que pudiera ser delito) tendrán la responsabilidad de usar la fuerza pública, no uniformada ni con armas de fuego, para reubicar a los niños y quedarían bajo la custodia del DIF estatal.

La Ciudad de los Niños

La Ciudad de los Niños es una casa hogar para menores abandonados o que fueron llevados ahí por sus propios papás, debido a sus escasos recursos para mantenerlos.



La casa se ubica en la ciudad de Salamanca, pero ahí han crecido pequeños de todo el estado de Guanajuato e incluso de otras entidades.



Fue fundada por el padre Pedro Gutiérrez Farías, quien hasta la fecha sigue al frente del proyecto.



Poco después del mediodía de ayer, en el inmueble se pudo ver a un pequeño grupo de niños jugando, a un joven que cortaba el pasto y a otro que atendió la puerta.



No fue notoria la presencia de monjas o de personal administrativo.



“El padre Pedro no se encuentra, no sabemos a qué hora llegue”, fue la respuesta del joven portero, quien proporcionó a am una tarjeta con un número telefónico.



Al llamar horas más tarde una secretaria, qien se identificó como “Liz”, confirmó que el sacedorte no estaba en Salamanca y dijo que era el único facultado para responder a los cuestionamientos.

Apoyada por Municipio

El Gobierno municipal de Salamanca apoya a la Ciudad de los Niños.



El alcalde salmantino, Antonio Arredondo Muñoz, afirmó ayer que mensualmente entregan aproximadamente 18 mil pesos a la casa hogar para el pago de gasolina.



Dijo que actualmente el DIF de Salamanca no tiene albergado a algún menor en dicha casa hogar e informó también que desde el viernes pasado, tanto el DIF municipal como estatal, realizan un operativo en casas hogar de la entidad para detectar posibles anomalías.



Entre éstas se encuentra la Ciudad de los Niños.



El Primer Edil rechazó tener información de fondo sobre la sentencia de la Juez Federal y sobre las acusaciones en contra del personal de la casa hogar.



Además dijo desconocer sobre las omisiones de dependencias oficiales para atender los casos de abusos contra menores.