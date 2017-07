Da INE resolución a queja contra Eva Cadena

Se declaró improcedente la queja interpuesta contra Morena por los recursos que habría recibido de Eva Cadena, "La Recaudadora", ex diputada de la bancada de ese partido que ya fue desaforada por el Congreso de Veracruz.



El presidente de la Comisión de Fiscalización, Enrique Andrade, dijo que fue infundada porque las pruebas presentadas, videos en los que fue sorprendida mientras recibía recursos, fueron consideradas ilícitas.



También se descartó la queja la queja presentada por la agrupación Ahora, por las presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña de la Coalición que encabezó el PRI en el estado de México, con Alfredo del Mazo como candidato, y a través de la empresa OHL.



Empero, en este caso se determinó dar vista a la Procuraduría General de la República (PGR), la Auditoría Superior de la Federación, al Organismo Público Local del estado, la Contraloría del estado y a la de Banobras para que continúen las investigaciones.



"No se encontró una relación de esos hechos con la materia electoral", indicó el consejero Ciro Murayama, integrante de la comisión.



"Llama la atención que sea una empresa que tenga unos flujos importantes de dinero público, que se haya financiado con recursos desde el Banco de México y no la banca de desarrollo para la construcción de infraestructura…pero en materia electoral no encontramos elementos".

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) consideró fundadas 25 de 74 quejas, lo que impactarán en los ingresos y egresos reportados por los partidos políticos en las campañas realizadas en 4 estados.