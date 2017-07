Hasta Derechos Humanos duda de Gobierno mexicano

Las organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañan el caso Ayotzinapa dudaron de la buena voluntad del Gobierno federal tras confirmarse que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recibieron mensajes con el programa espía Pegasus.

Ayer, el laboratorio canadiense Citizen Lab comprobó que mensajes recibidos por el GIEI en marzo de 2016 contenían enlaces maliciosos vinculados a la infraestructura de la empresa israelí NSO Group, fabricante de Pegasus, un spyware que afirma vender sólo a agencias gubernamentales.



Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y una de las personas que han presentado una denuncia ante la Procuraduría General de la República por la infección de su teléfono con Pegasus, destacó que el GIEI fue designado por la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH).



"El principio del derecho internacional de los derechos humanos y de la asistencia técnica es la buena fe, y si hubieron intentos de espionaje en contra del GIEI provenientes de sectores estatales, claramente estaríamos ante una evidencia de que esa fe nunca existió", planteó.



Aguirre agregó que esto puede tener implicaciones de derecho internacional para México, en particular en el sistema interamericano de protección a derechos humanos, pues el GIEI llegó al País a petición formal del Estado mexicano, que se comprometió a brindar inmunidad diplomática a sus integrantes.



"Se continúa mostrando a un Estado mexicano que, a pesar del discurso, en la práctica sigue teniendo expresiones de mala fe respecto a los mecanismos internacionales y esto da cuenta de un régimen que no está abierto al escrutinio internacional genuinamente", expuso.



En tanto, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacó la figura novedosa que se logró al conformar al GIEI.



"Pero ahí está el gran tema, ¿hasta dónde el Gobierno mexicano iba a aceptar que esta asistencia técnica realmente fuera independiente?", cuestionó Barrera, uno de los primeros defensores en tomar el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.



"Independientemente de que sea un aporte sustantivo para mejorar las investigaciones, todos los actores civiles nacionales e internacionales siempre estamos bajo la mira de la observación policiaca, una percepción conspirativa que tienen las autoridades, y esto es una postura retrógrada".



Ante esta situación, para Artículo 19, una de las organizaciones que ayudaron en la documentación del uso del malware Pegasus, es necesaria la participación de organismos internacionales en la investigación del espionaje en México.



Ana Cristina Ruelas, directora de Artículos 19, criticó que la PGR se ha limitado a pedís asistencia técnica puntal a algunas instituciones como el FBI y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), pero no una cooperación formal.



"Lo que nosotros estamos pidiendo es un panel que le pueda dar seguimiento a toda la investigación y que le pueda estar diciendo al Ministerio Público 'oye, se te está yendo esto, necesitas abundar en estas líneas de investigación'", planteó.



"Porque precisamente, todos los involucrados, tanto los defensores (de derechos humanos), como aquellos que estaban divulgando (como periodistas), como aquellos que estaban investigando (el GIEI) en el caso Ayotzinapa, estaban siendo espiados y eso tiene que ser una línea de investigación y eso no lo van hacer si no tienen un panel de expertos independientes".