De la catástrofe al drama

En los últimos años en todas las sobremesas está el mismo invitado. Es muy grosero, interrumpe, calla, impone sus dichos sin consideración, es irreflexivo, no argumenta, no hay cifras que le valgan, lanza una retahíla de impresiones y con ellas mina el ánimo. Al final derrota a sus interlocutores. En tono solemne, exige que se le llame Don, Don Catastrofismo.



Es muy hábil. Hace un año, en plena campaña en EU, afirmaba muy orondo que México estaba al borde del abismo, que la victoria de Trump sacudiría al país dejándonos en ruinas. Pero resulta que el huracán se degradó al tocar territorio mexicano. El recuento de daños no está concluido, pero hoy es claro que las instituciones y la economía mexicanas son más fuertes de lo que nos imaginábamos. Las exportaciones han subido, las remesas también, el peso ha tocado los niveles previos a la contienda, el empleo ha avanzado, las inversiones foráneas, incluidas las de EU continúan; la apertura comercial sigue adelante con la ampliación de la Alianza del Pacífico, el fortalecimiento de las relaciones comerciales con Francia, además Mr. Trump salió bastante vapuleado del G20, se pronunció con fuerza a favor del libre comercio, China incluida. El G20 le dio la bendición a EU. O sea que Don Catastrofismo erró.



Don Catastrofismo estaba convencido de que la reforma energética sería un fracaso, los inversionistas no confiaban en nuestro país, además de que el crudo estaba en el sótano. Pero resulta que 80 mdd., ya tienen raíces aquí y otros 20 mil están comprometidos. ¿Fracaso? En el horizonte hay nuevos actores como el sector agroalimentario que crece aceleradamente, ya somos el primer abastecedor de productos agrícolas de EU, y nuestros socios allá, los que nos venden, resultaron ser los mejores defensores de la causa. La mudanza de Ford de San Luis Potosí que terminó con una indemnización de 65 mmd., se mira ya como la excepción. El turismo crece con brío, en particular el de EU y la Bolsa está alrededor de 3000 puntos arriba de los niveles de hace un año. Don Catastrofismo erró por mucho.



Este mismo personaje afirmaba hace apenas dos años que el estado mexicano sería incapaz de implementar la reforma educativa, era fácil decirlo cuando varias entidades estaban semi-sitiadas -incluida la CDMX- por la CNTE. Pero ahora el secretario Nuño informa que el promedio de participación de los docentes evaluados en Chiapas, Michoacán y Oaxaca alcanzó el 96%. Pero hay más, en el país del gran nacionalismo mitotero, habrá normalistas bilingües, que hablarán el idioma del imperio. Don Catastrofismo afirmaba que la Reforma Laboral, que de hecho viene del sexenio pasado, era una pifia. En el sexenio de Calderón hubo casi 700 huelgas, en los cinco primeros años de la actual administración van alrededor de 200. En el sexenio de Miguel De la Madrid, para tener perspectiva de dónde venimos, había más de 1000... al año. Don Catastrofismo hoy está instalado y tiene muchos seguidores, en que una posible victoria de AMLO en el 18 llevaría al país al caos.



Siendo el único caballo en el arrancadero y con década y media de campaña, es lógico que las encuestas lo sitúen en un buen posicionamiento. Sin embargo, de ahí a la victoria falta mucho. Pero supongamos que gana, ¿qué hay de todos los contrapesos institucionales? AMLO difícilmente podría modificar una ley secundaria, ya no digamos la Constitución General, y la fuerza de la oposición sería un dique brutal, de los presupuestos anuales en adelante. En el último siglo ha habido una treintena de dictadores en América Latina y puede haber más. Pero México, mal que bien, va enterrando al sistema autoritario del cual venimos y la construcción de instituciones sigue: del INE, Banxico, al INAI pasando por los órganos reguladores y ahora el Sistema Nacional Anticorrupción y las fiscalías. Por supuesto que no es miel sobre hojuelas, se afectan intereses muy poderosos, por eso ahora intrigan contra el Consejo de Participación Ciudadana, igual que la CNTE protestó al ver afectadas sus prebendas y privilegios. Pero al tiempo, habrá cosecha.



Sin embargo, Talbek tiene razón: no hay claridad en el combate a la delincuencia y la impunidad que tienen fastidiados a los mexicanos. La criminalidad vuelve a aumentar y algunos ya apuntan al Sistema Penal Acusatorio como responsable. El asunto de la pre-liberación debe ser revisado, pero no nos engañemos, venimos del infierno, el problema es más profundo, no tenemos ni el número de efectivos policiacos, ni buena capacitación de las instancias investigadoras y los judiciales locales son paupérrimos y muy débiles. En esto la división de poderes es fallida. Mejor ocuparse de este drama muy concreto que seguir las consignas de Don Catastrofismo.

