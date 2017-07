Tormenta antes del amanecer

“El poder educador de las religiones, su energía socializadora, ha cumplido su tiempo: no puede esperarse de ellas la renovación del hombre”.José Ortega y Gasset



Agosto de 1908



A medida que pasan los años encuentro más profundo y profético el pensamiento de Ortega. El filósofo español tuvo visión de siglos. Hace 109 años entendió que el futuro de la humanidad estaría en el conocimiento, en la ciencia y no en la fuerza. “El pecado es la ignorancia y no la lujuria”, decía.



En una España conservadora por la que no había pasado bien el Renacimiento, Ortega se atrevió a pensar y a imaginar cómo sería su patria, cómo estaría vertebrada al paso del tiempo. Atinó desde muy muy lejos. Hoy, la mayoría son liberales, la Iglesia y la religión pasan a un segundo plano después de su poder e importancia durante la dictadura de Franco.



El Siglo XX sin embargo, fue el de las dos peores guerras mundiales y la horrenda Guerra Civil española. La fuerza precedió a la sabiduría. También fue el siglo de la falsa y cruel utopía comunista. El conocimiento floreció pero los genocidios se dieron a pesar de ello. Millones de armenios asesinados en el principio; millones muertos en las purgas de Stalin. La fuerza civilizadora de la democracia occidental contrastó con genocidios que nadie quiso ver como el de Camboya en los setenta o Ruanda en los ochenta. Qué decir del Holocausto en Alemania con 6 millones de sacrificios humanos por la ignorancia y maldad de Hitler.



A pesar de todo, el mundo es en su mayor parte, más seguro, próspero y con mejores expectativas que nunca. Las turbulencias para llegar a puertos seguros son y pueden ser monstruosas por la unión del poder y la ciencia. El loco de Corea del Norte tiene en su dedo acabar con su pueblo y con sus vecinos del sur en un solo error de juicio.



Octavio Paz, nuestro Premio Nobel, nuestro Ortega de fines de Siglo XX, vio un México soleado, cálido y en paz. La tormenta por la que atravesamos no nos permite ver ese lado del futuro. Igual España no veía su actual prosperidad y universalidad cuando al final del día se escuchaba en toda la radio la despedida del día con la frase: “Francisco Franco, Caudillo de España por la Gracia de Dios”.



En México igual la moral cambia y la civilización secular avanza a través de la ley. ¿Cuándo imaginamos que el Arzobispo de México, Norberto Rivera, sería llamado a cuentas por el encubrimiento de sacerdotes pederastas?



El pecado es la ignorancia y siempre lo fue. Los antiguos mataban a niños y jovencitas para “aplacar la ira de los dioses”, para obtener su favor. Nuestros ancestros aztecas eran salvajes come enemigos.



La tierra era plana y el centro del universo. Quien se atrevía a ver el futuro como Giordano Bruno, era quemado en la pira del Campo dei Fiori por la Santa Inquisición. Por cierto, la semana pasada un sacerdote de alto nivel fue descubierto en una orgía gay de drogas y sexo en lo que era el palacio del Santo Oficio en Roma. Los vecinos se hartaron de las continuas francachelas.





