Viven familias uno de sus peores días

Durante la inundación del 11 de julio de 1976, San Francisco del Rincón vivió uno de sus peores días.

Algunas familias del municipio contaron cómo fue que lograron salir con bien de la inundación provocada por el desbordamiento de las presas de los Altos de Jalisco, provocando que a su ves se desbordará el río Santiago y la presa de San Diego de Alejandría, Jalisco.

Mientras que algunos aseguran que será un día que nunca van a olvidar, otros dicen que a partir de ese día que lo perdieron todo tuvieron que volver a empezar.

FAMILIA TAPIA PÉREZ

‘Vimos cómo se derrumbaba la casa’

La familia Tapia Flores mencionó que la inundación para ellos fue algo que jamás olvidarán, ya que vieron desde el patio trasero como su casa se cayó por completo.

Nosotros vivíamos por la calle Concepción, mi sobrino tenía 15 días de nacido cuando se registró la inundación, donde el agua subió alrededor de 2 metros.

“Cuando dijeron que el agua venía, nosotros comenzamos a tapar la entrada con costales y ladillos, pero se cayó por completo nuestra casa”, expresó Lula, una de las hijas.

La señora mencionó que toda su familia se fue al patio trasero a un montón de tierra que tenían y su papá se metió a sacar una televisión, donde el primer cuarto cayó, pero gracias al señor no le pasó nada.

Comentó que después de que su casa se derrumbó, los dueños de un edificio que se encontraba a espaldas les brindaron su ayuda y todos se pasaron a él.

“Nos quedamos sin casa, mi mamá, quien ya falleció, lloraba al ver desde el edificio como nuestra casa se derrumbaba”, señaló.

Después de unos días se fueron con familiares, Lula dijo que la ayuda nunca les llegó de parte de las autoridades; ahora donde actualmente viven se encuentra en lo alto ya que les da miedo que se vuelva a repetir.

FAMILIA GARCÍA BARRIGA

‘Creímos que moriríamos’

El matrimonio García Barriga, quienes vivían en ese momento sobre la calle Victoriano Rodríguez y tenían a su primera hija de 40 días de nacida, vivieron v un momento de desesperación, el señor Manuel García Guerrero aseguró que creyeron que morirían.

Manuel García en ese momento se encontraba a una cuadra de su casa en el trabajo que tenía por el día, ya que por las noches vendía tacos en las casetas del Jardín Principal.

“Yo estaba con mi patrón ayudando a subir las máquinas a algo más alto, porque decían que el agua ya venía y se comenzaba a inundar la calle, cuando me regreso a mi casa el agua ya tenía un nivel más alto que donde me encontraba, subimos los muebles en ladrillos, pero no fue suficiente”, mencionó.

El matrimonio dijo que el nivel comenzaba a subir más, por lo que unos vecinos les dijeron que se fueran con ellos a su techo ya que la casa era de adobe y comenzaba a remojarse.

Alrededor de 3 horas estuvieron en el techo mojándose ya que estaba lloviendo, después unos familiares del Barrio de San Antonio, fueron al rescate del patrimonio ya que en esa parte no se inundó igual.

“Nos fuimos caminando hasta el Barrio de San Antonio, cruzamos la calle Narciso Mendoza y el agua era donde nos estaba llevando la corriente, cuando estuvimos en el techo, veíamos que el agua arrastraba animales, muebles, carros por lo que creíamos que moriríamos”, señaló.

Mencionó que después de la inundación, a pesar de que hubo varías pérdidas, el pueblo creció muy rápido y ahora hay personas de León que vienen a trabajar al municipio cuando antes era lo contrario.

FAMILIA SALDAÑA RAMÍREZ

‘Se llevó todo lo que teníamos’

María Elena, hija del matrimonio quien en el momento de la inundación tenía sólo 9 años de edad, recuerda que su padre, quien tenía una tienda de abarrotes, comenzó a colocar costales de arena ya que comenzaba a inundarse la calle donde ellos vivían, en el Barrio de San Miguel.

“Mi papá puso costales de arena, pero el nivel del agua fue subiendo, por lo que mis papás nos subieron a mí y a mis hermanos al techo, la inundación se llevó todo lo que teníamos”, expresó.

Comentó que estuvieron por 12 horas en el techo bajo la lluvia, después la ayuda llegó y los llevaron al albergue que se encontraba en el Club de Leones.

Después de la inundación, el negocio familiar se cayó y ya no se pudo levantar, por lo que batallaron para salir adelante.

FAMILIA FLORES

‘Tuvimos que volver a empezar’

La señora Zenaida Flores, quien siempre ha vivido con su esposo y familia en la calle Tomás Padilla, recordó que la inundación para ellos fue muy triste y después de esta difícil situación tuvieron que volver a empezar.

“El agua se lo llevó todo, fue muy difícil volver a construir nuestra casa, fue empezar desde ceros para mí y mi esposo”, mencionó.

La señora comentó que su casa era de adobe, por lo que se cayó, pero antes unos vecinos les ofrecieron su techo a ella y sus 6 hijos que tenían.

Poco a poco fueron levantando su casa, la señora comentó que ellos nunca recibieron ayuda, pero gracias a Dios salieron adelante.