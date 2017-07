Confirma alcalde desaparición de policía

La desaparición de un elemento de la Policía Municipal, fue confirmada por el alcalde Ramón Lemus, quien afirmó que es del grupo de motociclistas.

“Sabemos que es un policía de grupo de motociclistas que no se presentó el día de ayer a trabajar, hasta donde sabemos su familia puso una denuncia en el Ministerio Público, no sabemos más nada, solamente que no se presentó a trabajar, no hubo algo anterior que nos lleve a pensar otra cosa más allá”, dijo.

Lemus Muñoz Ledo no quiso entrar en detalles sobre la desaparición del uniformado e inclusive negó las versiones que señalan que el policía fue abordado por hombre armados la noche del lunes cuan do circulaba en su automóvil.

“Lo único es que no se presentó a trabajar, hasta ahí, esperemos a que las investigaciones nos arrojen mayor información”, se limitó a decir el primer edil.

Al cuestionarle sobre el historial del elemento policiaco, el Presidente Municipal aseguró que “es una persona tranquila y que no tiene mayores sobresaltos en su trabajo”.

Afirmó que el director de la Policía Municipal de Celaya, J. Santos Juárez, está al pendiente de las investigaciones y de las condiciones laborales de los elementos de la corporación policiaca.

“Estamos al pendiente de lo que sucede, desde luego que nos preocupa su trabajo, que tengan las condiciones para que lleven a cabo su trabajo de manera efectiva y que más allá de los naturales peligros sean algo adicional”, dijo.