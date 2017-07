Deben reafiliarse 83 mil a Seguro Popular

Al menos 83 mil personas en Celaya deben acercarse a reafiliarse al Seguro Popular para no perder sus beneficios, informó Mario Tovillas, director de Afiliación y Operación del Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato (RPSSEG).

Indicó que esta cifra corresponde a las personas cuya póliza vence este año, por lo que es importante que los beneficiarios revisen su documento y si dice que vence en 2017, acudan a cualquier módulo de afiliación.

“Hay que volver a ir al módulos de afiliación y decir que quieres seguir manteniendo tu seguro vigente por otros tres años, porque a lo mejor en tres años tú ya tienes IMSS o ISSSTE y ya no eres sujeto a ser cubierto por el Seguro Popular, entonces tienes que hacer el trámite si quieres seguir teniendo cobertura”, dijo.

Agregó que es importante tener vigente la póliza, pues si alguien necesita servicio médico y no está afiliado a ninguna otra institución, deberá acudir a las instituciones de la Secretaría de Salud y se le cobrará la emergencia médica; lo que no pasaría si la póliza estuviera vigente.

Además el Seguro Popular cubre al menos mil 500 tipos de atenciones, desde una gripa, calentura o diarrea, hasta cáncer de mama, cervicouterino, de próstata y de testículos, por lo que es de gran ayuda para quienes menos recursos tienen.

Explicó que en Celaya hay seis módulos de afiliación y reafiliación, ubicados en el Hospital General, en el Materno Infantil, en el Jardín Principal; en el CAISES de la calle Mariano Jiménez y en las UMAPS de las colonias Emiliano Zapata y Lagos, que atienden en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

María Guadalupe Silva acudió el viernes pasado a reafiliarse al módulo de la Presidencia, pero al llegar a la 1:30, le dijeron que ya no la atenderían, pese a que el horario de servicio es de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

“Llegué a esa hora porque fui a recoger a mi niño al kínder a las 12 y soy de Roque, entonces en lo que voy hasta el jardín pues se me hace tarde, antes no puedo llegar, y cuando llegué eso me dijeron; ya tiene uno que esperar hasta otro día, y además yo tengo que dejar encargado a mi hijo para poder venir más temprano”.

Mario Tovillas indicó que en los módulos se calcula a cuántas personas podrán atender, a los demás se les pide regresar al siguiente día.