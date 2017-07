Les piden cuotas 'voluntarias'

En la secundaria técnica no. 27 de la ciudad, para el proceso de inscripción, la Mesa Directiva de la Asociación Educativa de Padres de Familia están pidiendo la cuota “voluntaria” de 600 pesos, lo que ha generado descontento con padres de familia.

“Los procesos de inscripción han comenzado y padres de familia que han llevado los papeles de sus hijos para la inscripción, han sido devueltos si no hacen entrega del voucher de la cuota de “voluntaria” de $600 pesos”, así lo mencionó una de las madre de familia afectadas.

Mayra “N” es una madre de familia que llevó los papeles de su hijo, pero le fueron devueltos si no daba el monto.

“No sé si sea válido que hagan esto, sí nos sacó de onda y no me recibieron los papeles, muchos papás estamos en la misma situación y no se nos hace justo”.

En la entrada de la escuela se pueden notar dos letreros, uno señala que: “Por medio de la presente hacemos de conocimiento que la actual cuenta para la cooperación voluntaria será de $600 pesos por padre de familia.

La cuenta está autorizada. Con un acta constitutiva ante la Delegación V Este”. Además señalan las fechas de inscripciones finalizando con “Esperamos contar con su apoyo, ya que la escuela tiene muchas necesidades y en las manos de todos los padres de familia está darle solución”, Atte. Mesa Directiva.

Señalando que a ningún alumno o padre de familia le han regresado documentos o la exigencia de la cuota fueron las declaraciones del Director de la secundaria.

Agustín Castañeda Ramos, director de la escuela, dijo que no están a favor de la exigencia de la cuota, que es asunto de la mesa directiva, aunque la cooperación va directo a las necesidades de la escuela y a favor de los alumnos.

En el ciclo escolar antepasado (2015), el Director tomó el cargo y para el siguiente ciclo (2016) no pidió ningún tipo de cuota, para este año se formó un nuevo Comité Escolar de Participación Social de la Educación, juntó con la nueva Mesa Directiva de la Asociación Escolar de Padres de Familia, y se acordó esta cooperación voluntaria.