Así captaron a este actor, ofendiendo a mujeres y niños

Shia LaBeouf fue arrestado en Georgia, Estados Unidos, el pasado fin de semana.



La redes sociales no se hicieron esperar para dar a conocer como es que fue el arresto del actor.



En la tarde de este martes, diversos medios estadounidenses lanzaron en la web un video en el que se muestra el peor lado de LaBeouf.



De acuerdo con el reporte oficial, Shia se encontraba en las calles de Savannah utilizando lenguaje ofensivo en contra de mujeres y niños que transitaban cerca.



Luego de que se portara un tanto agresivo con los peatones, el actor se acercó a un oficial para pedirle ayuda para encender un cigarrillo.



El oficial de policía le pidió que se retirara del lugar y cuando este no hizo caso y comenzó a comportarse de manera agresiva, el elemento de seguridad intentó hacer el arresto.



LaBeouf huyó a su cuarto de hotel para evitar ser capturado, sin embargo más tarde fue arrestado dentro del edificio.



En el video se puede ver claramente que el actor no tiene autocontrol e insulta, de manera sutil, al oficial de policía.

