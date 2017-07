Ex Big Time Rush dará un giro en la música

Trabajo y reinvención constante es la estrategia que Kendall Schmidt sigue para que su dúo Heffron Drive vaya a buen puerto.

El ex Big Time Rush, quien asistió a los Premios MTV MIAW 2017, sigue trabajando en nueva música y está por darle una nueva imagen a la dupla creadora de "Parallel".



"Toda ha ido genial, de hecho. Estoy por sacar nueva música con Heffron Drive, acabamos de lanzar en EP llamado Slow Motion, estamos haciendo nuevos videos.



"Estoy por hacer una sesión de fotos que me ayude a relanzar el proyecto. Es un muy buen momento para la banda", adelantó el estadounidense.



Sólo picando piedra su proyecto puede salir adelante, pues ya no está en la misma situación que cuando cantaba y actuaba en la serie de Nickelodeon.



"Es distinto. Big Time Rush tenía un montón de dinero y poder detrás del proyecto, y aquí hay menos.



"Pero lo que importa ahora es que he tocado en este lugar dos veces, así que se siente como volver a casa. No siento que haya perdido nada, honestamente", explicó.



El cantante llegó al Palacio de los Deportes para apoyar la conducción de su amiga Sofía Reyes, con quien podría volver a colaborar dentro de poco.



"Creo que hay muy buenas oportunidades de cantar juntos, de hecho. No tenemos nada apalabrado en este momento, pero cantamos en vivo 'Conmigo (Rest of Your Life)'.



"Nos conocimos en los Kids Choice Awards de Nickelodeon, hace cinco años, en el Pepsi Center de la Ciudad de México. Nos mantuvimos en contacto y ahora somos un gran equipo. Somos familia".



Al contrario de James Maslow, su compañero en BTR quien también estuvo en México en los últimos días, Kendall sólo apuesta por la música y ya no está cercano al mundo de la actuación



"Me corté el cabello hace dos días, así que veremos cómo va mi carrera como actor, tal vez mejore, ¿quién sabe? Pero mi enfoque es la música", bromeó.