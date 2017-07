Exhorta a evitar productos ‘milagro’

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez pidió evitar el consumo de productos “milagrosos” para adelgazar, pues estos podrían generar daños a la salud de quienes lo toman.

Indicó que la prevención es el pilar de las estrategias de la Secretaría, y que en ningún caso los médicos de la institución pública recomendarán un producto que ofrece soluciones rápidas que puedan generar daños irreparables.

“Jamás recomendaremos el consumo de cualquier producto milagro, sobre todo si no tiene un registro de Cofepris, tenemos en ese sentido el tema de vigilancia activa en establecimientos y todo lo que represente un riesgo para la salud de la población, tenemos que intervenir”, indicó.

Díaz Martínez refirió que la recomendación principal es no tomar insumos que no estén recomendados por los médicos o nutriólogos, ya que son riesgos innecesarios.

Recordó que para combatir la obesidad la mejor opción es una adecuada alimentación y ejercicio constante, después de la evaluación de un especialista en estilos de vida saludable.

“A veces no sabemos, contienen anfetaminas que aceleran el organismo pero no es recomendable, hay que leer muy bien las etiquetas de seguridad que contienen todos los productos y no existe tal cual en el mercado, científicamente comprobado, un medicamento milagro que pueda hacer que una persona baje de peso de la noche a la mañana”, enfatizó.

Asimismo, el Secretario de Salud exhortó a la población a acercarse a los más de 400 nutriólogos del sector Salud, así como al personal psicológico y médico que está a su disposición para hacer los estudios necesarios.