Muestra Ortiz apoyo a panistas en comicios

Tanto Juan Carlos Romero Hicks como Miguel Márquez Márquez tendrán el apoyo del alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez si alguno de los panistas logra la candidatura a la Presidencia de la República en los comicios del 2018.

La declaración se hizo después de que el Gobernador del Estado manifestó que estará interesado en contender cuando se den los tiempos electorales, al igual que lo dijo con anterioridad el Senador panista.

“Márquez es el Gobernador mejor evaluado en todo el país, creo que con eso se suma a los activos que tiene Acción Nacional y los guanajuatenses que han levantado la mano, primero Juan Carlos Romero ahora Miguel, nosotros encantados de apoyar este proyecto”, dijo.

Ortiz Gutiérrez indicó que espera que, a nivel nacional, el PAN tome la mejor decisión para la candidatura del 2018, y que si es guanajuatense mejor.

Agregó que están dadas las condiciones para que nuevamente, un guanajuatense gobierne la República Mexicana, y que al momento a nivel nacional la contienda se vislumbra entre el PAN y Morena con aliados, por lo que existe la oportunidad pese a los señalamientos.

“Entre más se acerquen las campañas más críticas, más señalamientos, más denuncias, más golpes bajos, etcétera va a haber, pero mientras se cuiden esos recursos no creo que haya problema (...) los dos son mis gallos”, enfatizó.

Asimismo, indicó que aunque el ambiente al interior pueda “calentarse”, no ve posible una fractura interna por la elección del candidato, por lo que espera que los procesos internos se lleven de la mejor manera y respetando las ideologías del partido.

“Si de veras traen los colores bien marcados y la ideología bien aprendida no puedes andar condicionando nada, o no puedes andar brincando de partido en partido, me parece que eso habla muy mal de cualquier individuo”, dijo el primer Edil.