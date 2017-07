Pide flexibilidad en entrega de becas

Por cuestiones climatológicas, la entrega de becas del programa “Apoyos Educativos 2017” será más flexible durante le bimestre mayo-junio, así lo pidió a la dirección de Educación Ricardo Ortiz Gutiérrez, alcalde de Irapuato.

En la entrega de ayer correspondiente a este periodo se benefició a mil 700 alumnos de los 7 mil que reciben beca económica, con un monto superior a los 3.5 millones de pesos.

“Le voy a pedir a la maestra Godoy que quienes no hayan podido acudir hoy que no se ponga tan estricta, porque saben que quien no recoge (el dinero) lo recoge ella para otras becas”, dijo.

Ortiz Gutiérrez indicó que Irapuato es el municipio que entrega más becas a nivel estatal, y que esto se logra gracias al pago de impuestos que hacen los ciudadanos, por lo que los exhortó a seguir cumpliendo con su responsabilidad.

Durante la entrega se informó que hay 67 nuevos becarios, 38 de ellos en primaria, 19 en secundaria, 9 en preparatoria y 1 más de universidad, debido a la cancelación que hubo a becados que no acudieron a los 2 primeros pagos.

Además, se entregó el formato para la acción comunitaria en la que se atenderá a personas jóvenes y adultas que no tienen concluidos sus estudios de primaria y secundaria, quienes podrán tener su certificado con apoyo de la USAE.

María del Refugio Godoy Alvarado, directora de Educación indicó que se recibirán los datos de los interesados en sus oficinas, para posteriormente darles a conocer las fechas de aplicación del examen de regularización.

Asimismo señaló que esta semana entregarán las constancias de continuidad a alumnos de tercero de secundaria y preparatoria, con el fin de saber si el próximo ciclo van a continuar sus estudios y puedan obtener el pago de su beca.